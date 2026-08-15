La Roma scappa con un super Dybala, il Borussia Dortmund la riacciuffa: 2-2 per Gasperini in Germania

Finisce 2-2 l'ultima amichevole estiva della Roma al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund. Succede tutto nel primo tempo: apre Dybala al 4', raddoppia Cristante al 9', ma i giallorossi vengono rimontati dai gol di Ryerson (12') e Guirassy (28'). Passi in avanti per la squadra di Gasperini rispetto alle uscite precedenti, considerando il valore dell'avversario ma anche dal punto di vista del gioco e delle occasioni. Da rivedere la difesa, non impeccabile nei due gol subiti e in generale in tutto il precampionato: gli unici due clean sheet sono arrivati contro la Roma Primavera e il Trastevere, dopodiché sono ben 13 le reti incassate nelle 5 amichevoli contro Cannes, Cardiff, Newport, Brighton e Dortmund. Un problema da risolvere in vista della prima di campionato, quando all'Olimpico il 24 agosto arriverà l'ambiziosa Fiorentina.

La cronaca dell'incontro Nel 3-4-2-1 di Gasperini la difesa è quella dello scorso anno, con Mancini, Ndicka e Hermoso davanti a Svilar. In mezzo al campo El Aynaoui e Cristante, sulle fasce il classe 2007 Lulli e Rensch a causa dell'indisponibilità di Wesley. Dybala e Soulé sulla trequarti a supporto di Malen. Stesso modulo anche per il Dortmund di Kovac: Kobel in porta, Gadou, Filippo Mané e Bensebaini in difesa, Svensson, Jobe Bellingham (fratello di Jude), Nmecha e Ryerson a centrocampo, Karetsas e Inacio alle spalle di Guirassy. Partono fortissimo i giallorossi: dopo 4 minuti Dybala trova il gol del vantaggio con un piattone di sinistro imparabile per Kobel, al 9' arriva il raddoppio di Cristante che stacca di testa sul primo palo su angolo di Dybala. Al 12' accorciano i tedeschi: Svilar respinge di pugno un tiro-cross di Svensson, l'azione prosegue e lo stesso Svensson mette in mezzo per Ryerson che appoggia in rete da due passi. Difesa della Roma non impeccabile neanche al 28', quando Guirassy realizza il gol del pareggio anticipando tutti sul calcio di punizione di Ryerson. Intorno alla mezz'ora una palla gol per parte: prima Rensch servito da Malen calcia fuori da ottima posizione, sul ribaltamento di fronte Inacio a tu per tu con Svilar si fa ipnotizzare dal portiere giallorosso. Il primo tempo termina in parità con diverse occasioni da ambo le parti.

Roma Dybala-Cristante gol, poi la rimonta del Borussia: Roma, 2-2 a Dortmund sotto gli occhi di Hummels Nessun cambio nelle due squadre durante l'intervallo. Al 48' il Borussia sfiora il gol del vantaggio con Karetsas, che colpisce la traversa dal limite dell'area. Al 55' Nmecha ci prova dalla distanza, palla fuori di pochissimo. Al 59' Gasperini inserisce l'uomo mercato Koné, l'ultimo acquisto Molina, Koulierakis e Castro al posto di El Aynaoui, Rensch, Hermoso e Malen. Nel Dortmund escono Karetsas, Inacio e Guirassy: al loro posto Sabitzer, Albert e Fabio Silva. Al 69' ci prova Soulé col mancino, Kobel salva. Al 73' Silva calcia da posizione defilata, Svilar respinge con i piedi. Al 75' Mancini, Soulé e Lulli lasciano il campo a Ghilardi, Robinio Vaz e Reale. Al 77' Castro a due passi dalla porta non arriva per un soffio sul cross teso di Vaz. All'80' brutta palla persa della Roma, Silva si invola davanti a Svilar che salva ancora. All'85' ci prova Dybala su punizione, ma Kobel respinge. Negli ultimi minuti escono lo stesso Dybala, Ndicka e Svilar per fare spazio a Mannini, Ziolkowski e Gollini. L'incontro termina 2-2.