Rodrigo Mora, bagno di folla a Roma: atterrato e ora visite e firma, tutti i dettagli

La lunga attesa è finita: Rodrigo Mora è arrivato in Italia ed è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma, che intanto pensa anche a un rinforzo a centrocampo. Il talento portoghese, sbarcato a Ciampino con qualche ritardo rispetto al programma, ha trovato ad accoglierlo un vero e proprio bagno di folla: circa 400 tifosi giallorossi hanno atteso il suo arrivo, regalandogli il primo abbraccio della sua nuova avventura. Selfie, autografi e sorrisi prima di concentrarsi sulle ultime formalità: le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi fino al 2031.

Mora sbarca a Roma: l'abbraccio dei tifosi L'aeroporto di Ciampino si è trasformato per qualche minuto in una piccola festa giallorossa. Nonostante il ritardo rispetto all'orario inizialmente previsto, Mora è stato accolto da circa 400 sostenitori della Roma, pronti a tributargli il primo saluto. Il portoghese si è fermato con i tifosi per i primi selfie e autografi, prima di dirigersi verso gli appuntamenti che completeranno il suo trasferimento. Un primo assaggio dell'entusiasmo che lo attende nella Capitale e di una piazza che ha già grandi aspettative sul giovane talento.

Visite mediche e firma: poi sarà a disposizione di Gasperini Il programma prevede ora le visite mediche, ultimo passaggio prima della firma sul contratto. Una volta completati gli accertamenti di rito, Mora potrà mettere nero su bianco il suo accordo con la Roma, che lo legherà al club fino al 30 giugno 2031. L'operazione con il Porto è stata definita a titolo definitivo sulla base di 25 milioni di euro, più il 50% sulla futura rivendita. Una percentuale che la Roma potrà eliminare versando altri 25 milioni nelle casse del club portoghese. Domani, completato l'iter burocratico, il 19enne si metterà a disposizione di Gian Piero Gasperini. Per Mora inizierà così la fase più attesa: quella sul campo, agli ordini del nuovo allenatore e con la maglia giallorossa sulle spalle. Calciomercato Da Juve e Milan a Toro e Inter: acquisti, cessioni e le nuove probabili formazioni della Serie A La Roma ha scelto di puntare forte su un giocatore considerato tra i prospetti più interessanti del calcio portoghese. Mora porta in dote tecnica, fantasia e qualità nell'uno contro uno, caratteristiche che potranno aggiungere imprevedibilità al reparto offensivo giallorosso. Ora, però, le parole e le cifre lasciano spazio al campo. Roma ha accolto Rodrigo Mora, Mora è pronto a conoscere la Roma: domani comincerà ufficialmente il suo nuovo capitolo sotto la guida di Gasperini.