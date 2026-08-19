Mora si presenta: "Cresciuto con Dybala. Roma? C'è una partita che mi ha colpito". E su Gasperini...

Una Roma così al completo Gian Piero Gasperini in estate non l'aveva ancora avuta. Alla ripresa degli allenamenti, dopo tre giorni di riposo, il tecnico giallorosso ha riabbracciato due rientranti dall'infermeria e un nuovo acquisto. Il tutto a cinque giorni dall'esordio in Serie A contro la Fiorentina, in programma lunedì sera (ore 20:45) all'Olimpico. Rodrigo Mora si è allenato per la prima volta con i suoi nuovi compagni nel giorno dell'ufficialità del suo acquisto con una formula complessa quanto l'operazione che è servita per strapparlo al Porto.
Le cifre
Queste le cifre: la Roma ha acquistato il calciatore per 25 milioni di euro (con 2 di bonus) garantendo al Porto un 50% della futura rivendita. Per i primi due anni del contratto i giallorossi potranno ridurre o cancellare la percentuale di rivendita pagando fino ad un massimo di 25 milioni. Dopo due anni il Porto potrà esercitare delle clausole per liquidare la percentuale di rivendita in parte o totalmente, incassando dalla Roma fino a 25 milioni e garantendosi così un ritorno economico di minimo 50 milioni. In pratica, entrambe le squadre scommettono sul potenziale di un calciatore che in patria è considerato un predestinato.
Le parole di Mora
"Durante la mia infanzia sono cresciuto vedendo Dybala e ora poter giocare con lui è qualcosa di molto gratificante. Ho molta voglia di giocare con lui e conoscerlo". Lo ha detto il nuovo acquisto della Roma, Rodrigo Mora, ufficializzato oggi dopo l'operazione conclusa con il Porto, nella sua prima intervista ai media ufficiali giallorossi. "Ho molta voglia di lavorare con Gasperini - ha aggiunto -. Penso che a lui piacciano molto i numeri 10 e a me piace giocare in quel ruolo", ha aggiunto il 19enne portoghese che non vede l'ora di debuttare in Champions League: "E' qualcosa che ho sempre sognato, so di essere giovane ma era un mio obiettivo. Non vedo l'ora di scendere in campo". Lunedì prossimo contro la Fiorentina vedrò l'Olimpico, uno stadio che ha già avuto modo di vivere nel 2025 con la maglia del Porto: "In quella partita i tifosi mi colpirono per la loro passione e per il rumore". Mora ha scelto il numero 86: "L'ho scelto a 15 anni nella squadra B del Porto e non l'ho più cambiato. Penso che lo utilizzerò per qualche altro anno"