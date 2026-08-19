Mora si presenta: "Cresciuto con Dybala. Roma? C'è una partita che mi ha colpito". E su Gasperini...

Le parole di Mora

"Durante la mia infanzia sono cresciuto vedendo Dybala e ora poter giocare con lui è qualcosa di molto gratificante. Ho molta voglia di giocare con lui e conoscerlo". Lo ha detto il nuovo acquisto della Roma, Rodrigo Mora, ufficializzato oggi dopo l'operazione conclusa con il Porto, nella sua prima intervista ai media ufficiali giallorossi. "Ho molta voglia di lavorare con Gasperini - ha aggiunto -. Penso che a lui piacciano molto i numeri 10 e a me piace giocare in quel ruolo", ha aggiunto il 19enne portoghese che non vede l'ora di debuttare in Champions League: "E' qualcosa che ho sempre sognato, so di essere giovane ma era un mio obiettivo. Non vedo l'ora di scendere in campo". Lunedì prossimo contro la Fiorentina vedrò l'Olimpico, uno stadio che ha già avuto modo di vivere nel 2025 con la maglia del Porto: "In quella partita i tifosi mi colpirono per la loro passione e per il rumore". Mora ha scelto il numero 86: "L'ho scelto a 15 anni nella squadra B del Porto e non l'ho più cambiato. Penso che lo utilizzerò per qualche altro anno"