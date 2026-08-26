Roma sogna: Gasperini sta sveglio. Dybala-Malen esaltano, in città si parla di scudetto ma il tecnico...

Roma, mercato in entrata: Oosterwolde e Fofana nel mirino

Restare con i piedi per terra. È l’obiettivo didopo un esordio, quello contro la Fiorentina, che forse nemmeno i più ottimisti avrebbero mai potuto immaginare così. Un poker che fa sognare la tifoseria, alimentata dallo show messo in campo in particolare dalla. Nei bar in città, nelle radio e sui social non si parla d’altro, il web è pieno di fotomontaggi che li paragonano a Batistuta e Totti e la parola Scudetto che in città già è stata pronunciata.

Non dentro Trigoria, dove Gasperini resta più realista del re. «È un disco rotto il vostro», replica a chi gli chiede se si possa sognare in grande. D’altronde non può essere una giornata a definire gli obiettivi di una società che punta però a ripetersi e quindi ad entrare di nuovo in Champions League. Poi a marzo si faranno i conti e se la vetta sarà aggredibile non sarà certo la squadra di Gasperini a tirarsi indietro. Intanto buona la prima che fa anche da ‘boost’ sul mercato: non a caso ieri è sbarcato nella Capitale il vice Wesley e nella settimana che resta da qui al gong delle trattative, D’Amico proverà a regalare al tecnico giallorosso anche l’esterno d’attacco chiesto. Nel frattempo, come detto, è arrivato Oosterwolde dal Fenerbahce per un’operazione che si chiude in prestito oneroso (1 milione) più un diritto di riscatto a 15 pronto a trasformarsi in obbligo alla ventesima presenza da 45 minuti almeno del calciatore. Resta così l’attaccante, con il nome di Fofana in cima alla lista dei desideri e il sì del calciatore incassato dalla Roma. Ma a frenare - almeno per ora - è il Lione che potrebbe convincersi solamente a ridosso del termine ultimo per le trattative trattative. Così fosse a Trigoria sarebbero arrivati tutti i ruoli che erano rimasti scoperti, regalando ai tifosi un altro motivo per sognare in grande.