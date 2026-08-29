LECCE - La Roma di Gian Piero Gasperini per dare ancora una volta spettacolo, il Lecce di Di Francesco per portare a casa punti fondamentali contro una grande della Serie A. Al Via del Mare si affrontano le due compagini giallorosse, entrambe a quota tre punti in classifica a seguito delle rispettive vittorie contro Fiorentina - a segno Malen con una tripletta su tre assist di Dybala e Pisilli - e Cagliari, con i salentini che hanno messo in archivio i tre punti grazie alle reti di Gorter e Tiago Gabriel nel match terminato 2-0. La Roma punta a conquistare altri tre punti, con cui si proietterebbe nelle zone alte della classifica a punteggio pieno, contro un Lecce tutt'altro che intenzionato ad alzare bandiera bianca.
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Lecce-Roma: diretta tv e streaming
Lecce e Roma si affronteranno nel posticipo di lunedì alle 18:30 al Via del Mare, nella gara valevole per la 2a giornata di Serie A. Il match sarà visibile in diretta su Dazn o, in alternativa, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming attraverso l'applicazione Sky Go.
Le probabili formazioni di Lecce-Roma
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ngom, Gorter; Pierotti, Geubbels, N'Dri. All. Di Francesco. A disposizione: Penev, Bleve, Ndaba, Siebert, Maleh, Laerke, Gandelman, Fofana, Ilic, Berisha, Fatah, Stulic. In dubbio: Berisha. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Mora; Malen. All. Gasperini. A disposizione: Gollini, De Marzi, Lulli, Koulierakis, Ghilardi, Pisilli, Pellegrini, Soulè, Vaz, Castro. In dubbio: Rensch. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.
ARBITRO: Chiffi. ASSISTENTI: Imperiale-Cecconi. IV UOMO: Di Bello. VAR: Di Paolo. AVAR: Paganessi.