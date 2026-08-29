Lecce-Roma: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

LECCE - La Roma di Gian Piero Gasperini per dare ancora una volta spettacolo, il Lecce di Di Francesco per portare a casa punti fondamentali contro una grande della Serie A. Al Via del Mare si affrontano le due compagini giallorosse, entrambe a quota tre punti in classifica a seguito delle rispettive vittorie contro Fiorentina - a segno Malen con una tripletta su tre assist di Dybala e Pisilli - e Cagliari, con i salentini che hanno messo in archivio i tre punti grazie alle reti di Gorter e Tiago Gabriel nel match terminato 2-0. La Roma punta a conquistare altri tre punti, con cui si proietterebbe nelle zone alte della classifica a punteggio pieno, contro un Lecce tutt'altro che intenzionato ad alzare bandiera bianca.