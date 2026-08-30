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Balerdi alla Roma, è ufficiale: formula, cifre e dettagli dell'affare con l'Olympique Marsiglia

Il club giallorosso ha annunciato l'acquisto del difensore argentino classe 1999: la nota
1 min
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"L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Leonardo Balerdi dall'Olympique Marsiglia". Lo scrive il club giallorosso in una nota, dalla quale si apprende anche che "l'operazione si conclude con l'acquisto in prestito con diritto di riscatto", fissato a 16 milioni di euro e che può diventare obbligo al determinarsi di obiettivi sportivi prefissati. 

La nota della Roma

"Il difensore argentino, classe 1999, in Europa ha vestito le maglie di Borussia Dortmund e Marsiglia totalizzando oltre 200 presenze in competizioni ufficiali. All'attivo ha 11 presenze con la nazionale argentina. Ha scelto la maglia numero 26. Benvenuto a Roma, Leonardo!", recita la nota diramata dal club giallorosso.

 

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