Roma, Gasperini avvisa: "Lì siamo tra i primissimi. Mercato? Cosa manca". E sul futuro di Soulé...

Tra campo e mercato: sono ore caldissime per la Roma. La società giallorossa ha annunciato l'arrivo di Leonardo Balerdi dall'Olympique Marsiglia, mentre ha accolto Marten De Roon, sbarcato nella capitale per iniziare la nuova avventura dopo dieci anni all'Atalanta. Intanto, la squadra di Gian Piero Gasperini sta preparando la sfida contro il Lecce. Domani, con fischio d'inizio alle ore 18:30, la Roma scenderà in campo al Via del Mare contro la squadra dell'ex Eusebio Di Francesco. Alla vigilia della sfida, Gasperini ha fatto il punto in conferenza stampa, con occhio attento al mercato e al futuro dell'ex Juventus Matias Soulé.
Sfida al Lecce e momento giallorosso
L'allenatore giallorosso ha esordito parlando della Roma, che ha iniziato in maniera incredibile il campionato con il 4-0 contro la Fiorentina, e di cosa può avere in più delle avversarie: "Contano anche gli avversari, anche loro si stanno attrezzando in modo notevole e dispendioso. Guardando a noi, siamo una squadra con più soluzioni, più robustezza e capacità di sopperire alle tante partite che giocheremo. Possiamo dare continuità ai risultati dell'anno scorso e anche migliorarci. Il FPF ha influito, abbiamo dovuto abbassare il monte ingaggi e certi giocatori non era possibile raggiungerli. Noi abbiamo un grande spirito, che non si acquista sul mercato. Lì siamo tra i primissimi".
E sulla sfida al Lecce: "Andiamo a giocare in uno stadio pieno e con entusiasmo, contro una squadra che ha vinto alla prima in trasferta. La condizione conterà molto. E le situazioni di mercato che chiuderà martedì stanno un po' nascondendo la partita".
Gasp accoglie Balerdi e De Roon
Dal Marsiglia, intanto, è arrivato Leonardo Balerdi. Appena ufficializzato, l'argentino arriva per migliorare la difesa giallorossa. Gasperini è entusiasta del suo acquisto: "Lui è relativamente giovane, nel pieno della carriera. Dà sostanza a un reparto difensivo molto forte, che ha fatto benissimo, ma adesso avremo tante partite. C'era da completare la rosa più che l'undici. Ora per completare abbiamo da sistemare la parte sinistra, con un terzino e un attaccante. Lulli ha un po' sopperito, ha dato risposte importanti come speravo ma non possiamo caricarlo troppo di responsabilità".
E dopo gli anni a Bergamo, il Gasp riabbraccerà Marten De Roon, messo alla porta dopo il clamoroso ritorno di Franck Kessie: "È nato tutto velocemente, nel giro di 24-48 ore. Non rientrava più nei piani dell'Atalanta. C’era questa opportunità e mi sono subito messo in contatto con Luca Percassi. Ringraziamo la loro società, perché gli hanno lasciato la libertà di scegliere. Tutto ciò ci permette di lasciar partire El Aynaoui, che andrà a giocare per trovare esperienza. Con De Roon occupiamo il centrocampo con un giocatore integro anche se ha un'età avanzata ma entrerà nel gruppo, un gruppo forte e che vuole essere protagonista. Con lui e Balerdi sono arrivati due capitani. Il talento ha bisogno anche di personalità e fisicità, e poi anche per compensare tutti questi argentini... Iniziano a essere troppi e lui è olandese come Malen. Sotto questo aspetto siamo solidi".
Ambizioni, Soulé e mercato
Gasperini ha poi parlato delle ambizioni e degli obiettivi: "Champions League? Non abbiamo avuto il tempo di pensarci. Finalmente il mercato martedì chiude e si parlerà solo di calcio. Le date sono totalmente sbagliate, non piacciono a nessuno ma non vengono mai cambiate. Obiettivo? Vedremo, intanto cominciamo a giocare. Domani andiamo a Lecce, non ne abbiamo ancora parlato e questo è grave". Al Via del Mare possibile chance per Matias Soulé, nonostante le voci di mercato che lo vorrebbero lontane da Roma: "Rispetto tutto, leggo poco ma sento tutto. Di Soulé non ho mai saputo di una singola proposta in tutta l'estate, domani probabilmente gioca. Non vado dietro alle notizie".
Infine, l'allenatore giallorosso ha parlato dei calciatori che mancano all'appello: si tratta di un terzino sinistro e di un nuovo esterno offesivo. "Terzino? L’idea era di prenderlo. Effettivamente è un’anomalia… però Wesley può giocare a piede invertito e, secondo me, anche Molina può giocare lì. Vediamo. Soulé ha giocato spesso in quel ruolo, anche con Ranieri. Io, però, lo preferisco più avanzato. Esterno? L'importante è prendere un buon giocatore, due sarebbe il massimo: un terzino e un attaccante esterno, come ho sempre chiesto"", ha concluso.
Tra campo e mercato: sono ore caldissime per la Roma. La società giallorossa ha annunciato l'arrivo di Leonardo Balerdi dall'Olympique Marsiglia, mentre ha accolto Marten De Roon, sbarcato nella capitale per iniziare la nuova avventura dopo dieci anni all'Atalanta. Intanto, la squadra di Gian Piero Gasperini sta preparando la sfida contro il Lecce. Domani, con fischio d'inizio alle ore 18:30, la Roma scenderà in campo al Via del Mare contro la squadra dell'ex Eusebio Di Francesco. Alla vigilia della sfida, Gasperini ha fatto il punto in conferenza stampa, con occhio attento al mercato e al futuro dell'ex Juventus Matias Soulé.
Sfida al Lecce e momento giallorosso
L'allenatore giallorosso ha esordito parlando della Roma, che ha iniziato in maniera incredibile il campionato con il 4-0 contro la Fiorentina, e di cosa può avere in più delle avversarie: "Contano anche gli avversari, anche loro si stanno attrezzando in modo notevole e dispendioso. Guardando a noi, siamo una squadra con più soluzioni, più robustezza e capacità di sopperire alle tante partite che giocheremo. Possiamo dare continuità ai risultati dell'anno scorso e anche migliorarci. Il FPF ha influito, abbiamo dovuto abbassare il monte ingaggi e certi giocatori non era possibile raggiungerli. Noi abbiamo un grande spirito, che non si acquista sul mercato. Lì siamo tra i primissimi".
E sulla sfida al Lecce: "Andiamo a giocare in uno stadio pieno e con entusiasmo, contro una squadra che ha vinto alla prima in trasferta. La condizione conterà molto. E le situazioni di mercato che chiuderà martedì stanno un po' nascondendo la partita".