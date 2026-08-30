Roma, Gasperini avvisa: "Lì siamo tra i primissimi. Mercato? Cosa manca". E sul futuro di Soulé...

Dal Marsiglia, intanto, è arrivato Leonardo Balerdi . Appena ufficializzato, l'argentino arriva per migliorare la difesa giallorossa. Gasperini è entusiasta del suo acquisto: "Lui è relativamente giovane, nel pieno della carriera. Dà sostanza a un reparto difensivo molto forte, che ha fatto benissimo, ma adesso avremo tante partite. C'era da completare la rosa più che l'undici. Ora per completare abbiamo da sistemare la parte sinistra, con un terzino e un attaccante. Lulli ha un po' sopperito, ha dato risposte importanti come speravo ma non possiamo caricarlo troppo di responsabilità".

E dopo gli anni a Bergamo, il Gasp riabbraccerà Marten De Roon, messo alla porta dopo il clamoroso ritorno di Franck Kessie: "È nato tutto velocemente, nel giro di 24-48 ore. Non rientrava più nei piani dell'Atalanta. C’era questa opportunità e mi sono subito messo in contatto con Luca Percassi. Ringraziamo la loro società, perché gli hanno lasciato la libertà di scegliere. Tutto ciò ci permette di lasciar partire El Aynaoui, che andrà a giocare per trovare esperienza. Con De Roon occupiamo il centrocampo con un giocatore integro anche se ha un'età avanzata ma entrerà nel gruppo, un gruppo forte e che vuole essere protagonista. Con lui e Balerdi sono arrivati due capitani. Il talento ha bisogno anche di personalità e fisicità, e poi anche per compensare tutti questi argentini... Iniziano a essere troppi e lui è olandese come Malen. Sotto questo aspetto siamo solidi".