De Roon saluta l'Atalanta: "Solo un arrivederci". E su Gasp: "Scelto chi mi ha cambiato la carriera"

Con un lungo video, postato sui suoi profili social, Marten De Roon ha voluto salutare Bergamo e spiegare le motivazioni del suo passaggio alla Roma a tutti gli "atalantini". "Mai avrei pensato che tutto potesse finire in questo modo. E' difficile? Lo è per me e anche per voi. Voi che mi avete sostenuto fin dal primo giorno fino all'ultimo. Voi che mi avete dato amore, affetto ed emozioni", ha detto l'olandese rivolgendosi ai sostenitori del club orobico. "Per sempre mi definisco un bergamasco-olandese. A Bergamo ho costruito una vita. Ho vissuto i miei anni più belli assieme a voi. Bergamo sarà sempre casa mia", ha aggiunto De Roon. "Sono stati dieci anni indimenticabili: ho ricordi che porterò con me per il resto della mia vita. Ricordo la prima partita contro il Cittadella e le vecchie Curve. Ringrazio di cuore tutte le persone di questo club e di questa famiglia", ha detto ancora il centrocampista ormai giallorosso.

De Roon: "Ho scelto chi mi ha cambiato la vita calcistica" "Conservo anche il ricordo del periodo terribile e doloroso che questa città ha sofferto in occasione del Covid e soprattutto di come assieme all'Atalanta sia riuscita a rialzarsi. Uniti: città, club, risultati, appartenenza. Poi, naturalmente, porto con me il ricordo della notte magica di Dublino, qualcosa di indimenticabile, ovvero il primo trofeo europeo, e la festa in città, indescrivibile", ha proseguito De Roon. "Ho accettato un cambio di società perché voglio chiudere la carriera giocando. Sento di avere ancora tanto da dare ad alto livello e purtroppo sono rimasto fuori dal nuovo progetto dell'Atalanta. E poi ho scelto chi mi ha cambiato la vita calcistica", ha precisato, riferendosi a Gasperini.

"Solo un arrivederci Bergamo" "Ho rappresentato i valori di questo club anche fuori dal campo. Ho cercato di essere un esempio per i miei compagni, per i tifosi, per tutti quei bambini che giocano a calcio e sognano, per le mie figlie. Bergamo rimarrà sempre parte della mia vita, un giorno tornerò. Grazie", ha concluso De Roon. Proprio sabato, intanto, in campionato ci sarà la sfida Roma-Atalanta e l'olandese affronterà subito, da avversario la sua ex squadra. Al suo messaggio "Solo un arrivederci Bergamo" hanno risposto subito in tanti. Fra i vari commenti si leggono quelli di Djimsiti, Koopmeiners, Freuler, Scalvini, Hateboer, Scamacca e De Ketelaere, che hanno condiviso con lui diverse stagioni in nerazzurro. Tante, tantissime, le emoticon a forma di cuore. Toccanti i saluti, in particolare, di De Ketelaere e Scalvini, che ringraziano di tutto il loro "capitano".