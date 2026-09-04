Dybala si allena in gruppo alla vigilia di Roma-Atalanta: Gasperini sorride, Paulo sarà convocato

Provino ok per Paulo Dybala dopo il lieve affaticamento muscolare accusato nei giorni scorsi. L'argentino si è allenato regolarmente con il gruppo alla vigilia del match di domani sera (ore 20:45) all'Olimpico contro l'Atalanta e sarà quindi convocato. Da valutare la presenza o meno dal 1', con lo staff che potrebbe lasciarlo a riposo almeno per un tempo in vista dell'esordio in Champions League di giovedì prossimo sul campo del Fenerbahce. In caso di partenza dalla panchina di Dybala, domani toccherà al tandem Rodrigo Mora-Soulé alle spalle di Malen.