Dybala tra i convocati della Roma: Gasperini recupera l'argentino in vista dell'Atalanta

"Dybala non ha avuto niente di particolare, lo proveremo". Detto, fatto perché dalle parole di Gasperini è arrivata la conferma sui convocati. L'argentino è presente nella lista dei giallorossi in vista della sfida contro l'Atalanta. La Joya può scendere in campo dall'inizio e dare seguito alle due ottime prestazioni fornite con Fiorentina e Lecce, soprattutto in coppia con Malen. Gasperini ha recuperato anche un esterno e Ndicka per la gara da ex dell'Olimpico.