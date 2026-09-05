Dybala tra i convocati della Roma: Gasperini recupera l'argentino in vista dell'Atalanta

"Dybala non ha avuto niente di particolare, lo proveremo". Detto, fatto perché dalle parole di Gasperini è arrivata la conferma sui convocati. L'argentino è presente nella lista dei giallorossi in vista della sfida contro l'Atalanta. La Joya può scendere in campo dall'inizio e dare seguito alle due ottime prestazioni fornite con Fiorentina e Lecce, soprattutto in coppia con Malen. Gasperini ha recuperato anche un esterno e Ndicka per la gara da ex dell'Olimpico.
Dybala e Ndicka ci sono
Dal possibile forfait alla convocazione: Dybala è importante per questa Roma soprattutto in partite importanti come quella contro l'Atalanta. I giallorossi dovranno lavorare al meglio sulle condizioni dell'argentino in virtù anche del percorso in Champions, fondamentale per provare superare la League Phase. La Joya è determinante nelle migliori condizioni e durante la sua carriera è un poò mancato nella continuità fisica. Per questo motivo Gasperini e il suo staff dovranno valutarlo al meglio ma è tra i convocati quindi arruolabile per la gara con la Dea. Stesso discorso per Ndicka, non è sceso in campo a Lecce per un affaticamento muscolare ma regolarmente convocato dal tecnico giallorosso. Tra le novità spicca il ritorno di Rensch e anche la chiamata di Arena, il classe 2009 della Primavera.
I convocati della Roma
Di seguito la lista dei convocati di Gasperini per la sfida contro l'Atalanta:
Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini.
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, De Roon, Koné, Pisilli, Mora.
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala, Arena.