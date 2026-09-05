Gasperini: "La Roma ha dimostrato di crederci ma non abbiamo una squadra da Champions"

ROMA - Una rimonta allo scadere che entusiasma l'intero popolo della Roma: Atalanta ko, Gasperini a punteggio pieno con l'Inter di Chivu e con questa analisi della sfida dell'Olimpico. "Non finirò mai di elogiare questi ragazzi - ha esordito il tecnico giallorosso - Raccontare una sconfitta sarebbe stato difficile, basta vedere i numeri. La partita si è complicata dopo un primo tempo dove non abbiamo fatto gol, poi Ederson l'ha sbloccata e l'Atalanta è forte e ci ha messo in difficoltà in ripartenza. Cambiando dietro non abbiamo più sofferto con Balerdi e Ghilardi, Soulé e Castro ci hanno dato una bella spinta in avanti. Quando vinci così sono segnali di un gruppo che ci crede e della qualità".

Gasperini sulle condizioni di Dybala Poi prosegue: "Noi abbiamo avuto tante opportunità nel primo tempo, non siamo stati bravissimi come le altre volte, ci è mancata un po' di qualità. Gli ingressi di Soulé e Castro ci hanno portato freschezza e ci hanno portato dei vantaggi. L'aspetto più importante della rimonta è il non aver perso le nostre geometrie, di giocare con lucidità dove c'erano i compagni. Abbiamo provato anche di testa, Carnesecchi è stato straordinario. Numericamente non siamo migliorati, non abbiamo una rosa da Champions, ma qualitativamente sì. Avessimo perso sarebbe stato difficile raccontarla. Se devo trovare un neo dico la cattiveria nei tiri, a parte i legni di Castro, tutti gli altri tutti tiri senza cattiveria, ma la lucidità è rimasta molto alta". Dybala in campo per l'intero match, Gasperini spiega: "Giocheremo giovedì e poi a Torino, poi ci sarà un periodo dopo la sosta delle nazionali che ci capiterà di giocare con meno giorni a disposizione. Ci penseremo in quel momento lì. Io spero sempre di non incorrere ad infortuni, serviranno le rotazioni perché abbiamo giocatori che possono ruotare. C'è anche un clima difficile, e a giocare in queste condizioni si spende molto di più". E sulla sfida da ex e il saluto a Pasalic e compagni: "Questi per me resteranno qualcosa di speciale sempre, qui un rapporto bellissimo alla Roma ma con diversi giocatori dell'Atalanta c'è un affetto che non sarà mai sostituibile".

Le parole di Soulé ed Hermoso "Provo a dare tutto, che sia dal primo minuto o dal secondo tempo. Siamo una squadra molto unita, i titolari danno tutto, così come chi parte dalla panchina. Abbiamo dominato il primo e anche il secondo tempo, e abbiamo meritato di segnare quei due gol. La Roma è l'anti-Inter? Siamo alla terza giornata, è presto per parlare. L'anno scorso ci siamo meritati la Champions, quindi ora vogliamo di più". Così l'attaccante della Roma, Matias Soulé, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 contro l'Atalanta in campionato, decisa proprio da una rete dell'argentino. Presente anche Mario Hermoso, autore del gol del momentaneo 1-1: "Abbiamo fatto una partita seria e importante - le sue parole -. Abbiamo avuto le occasioni per segnare prima, ma la squadra ci ha creduto fino alla fine. Per noi era una partita importante in casa nostra, con la nostra gente. Siamo felici", conclude.