Pagelle Roma-Atalanta: Dybala fa magie, Malen resta a secco. Sarri crolla nel finale!

Chi ha detto scudetto? Se ci si affidasse alla sola logica, alla terza giornata di campionato non avrebbe alcun senso anche solo pensare alla parola scudetto. Ma il calcio si sa, è fatto di sogni a volte precoci ma irresistibili, come quello che ha già contagiato la piazza giallorossa. Sarà il potere della rimonta fatta e finita nei minuti finali, sarà una classifica che riporta 10 gol fatti e un inizio di stagione che mette in guardia i campioni in carica, ma dopo il successo sull'Atalanta, gli uomini di Gasperini non possono evitare la domanda che spontaneamente sorge all'alba del campionato (di tutti i campionati): è la Roma l'anti-Inter? Questi i voti dei protagonisti dell'Olimpico, dove i padroni di casa - ora impegnati a preparare il debutto in Champions League sul campo del Fenerbahce - hanno centrato la terza vittoria consecutiva grazie alle reti di Hermoso e Soulé a ribaltare il vantaggio di Ederson.