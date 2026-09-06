Pagelle Roma-Atalanta: Dybala fa magie, Malen resta a secco. Sarri crolla nel finale!

Chi ha detto scudetto? Se ci si affidasse alla sola logica, alla terza giornata di campionato non avrebbe alcun senso anche solo pensare alla parola scudetto. Ma il calcio si sa, è fatto di sogni a volte precoci ma irresistibili, come quello che ha già contagiato la piazza giallorossa. Sarà il potere della rimonta fatta e finita nei minuti finali, sarà una classifica che riporta 10 gol fatti e un inizio di stagione che mette in guardia i campioni in carica, ma dopo il successo sull'Atalanta, gli uomini di Gasperini non possono evitare la domanda che spontaneamente sorge all'alba del campionato (di tutti i campionati): è la Roma l'anti-Inter? Questi i voti dei protagonisti dell'Olimpico, dove i padroni di casa - ora impegnati a preparare il debutto in Champions League sul campo del Fenerbahce - hanno centrato la terza vittoria consecutiva grazie alle reti di Hermoso e Soulé a ribaltare il vantaggio di Ederson.
Le pagelle della Roma
Svilar - 6: Capitola nell’unico vero tiro in porta dell’Atalanta.
Mancini - 5: Troppo statico sullo 0-1 di Ederson, leggero su Krstovic. Ghilardi (17’ st) - 6: Fa il suo nelle retrovie.
Ndicka - 6: Segue Scamacca a tutto campo concedendogli il minimo sindacale. Balerdi (22’ st) - 6.5: Si piazza dietro e non rischia nulla.
Hermoso - 7: Nel primo tempo ha anche spazio per sganciarsi ed è impreciso sullo 0-1. Si riscatta alla grande con il gol del pari.
Lulli - 5.5: Qualche iniziativa sulla destra, dialoga con facilità con i compagni, ma Gasp vuole di più. Molina (9’ st) - 6.5: Entra subito nel vivo del gioco, dal suo lato partono ottime iniziative.
Cristante - 7: Impegna Carnesecchi con una zuccata, si fa sentire in mezzo al campo, dà manforte anche nelle retrovie.
Kone - 6.5: Sostanza a centrocampo, fa girare il pallone senza prendersi grossi rischi.
Wesley - 6.5: Affonda con continuità per quasi tutta la partita, mette qualche traversone interessante.
Dybala - 7: Quando ha la palla fra i piedi si ha sempre la sensazione che possa creare qualcosa di pericoloso: suo l’assist per Soulé.
Mora - 5.5: Troppo impreciso negli ultimi 25 metri. Soulé (9’ st) - 7.5: Vivacizza gli assalti della Roma, infila il 2-1 nel pertugio che Carnesecchi gli concede.
Malen - 5.5: La notizia è che l’attaccante olandese non fa gol. Rapido nello stretto, tocca tanti palloni, ma è impreciso sotto porta. Castro (17’ st) - 7: Si presenta colpendo un palo, scheggia una traversa all’88’. Cambia il volto all’attacco giallorosso.
All. Gasperini - 7.5: La sua Roma gioca e merita ampiamente i 3 punti. Bravo a disegnare una squadra che ci prova fino alla fine nonostante le energie in esaurimento. Convincenti anche le sostituzioni, che hanno sicuramente cambiato l’andamento della partita.
Le pagelle dell'Atalanta
Carnesecchi - 7: Nel primo tempo è attento su Mancini, reattivo su Cristante e Malen. Presenza importante, lascia uno spiraglio e Soulé ne approfitta.
Bellanova - 6: Spesso si ritrova solo contro due, ma se la cava. .
Kossounou - 6.5: Fa ottima guardia.
Scalvini - 6: Si ritrova sotto assedio per due terzi di partita, pone rimedio senza badare troppo all’eleganza.
Kolasinac - 6: Resiste e si oppone con ogni mezzo. Zappacosta (27’ st) - 5.5: Dà freschezza e quantità sulla mancina, ma porta Soulé sul mancino e fa 2-1.
Samardzic - 5: Anonimo, sciupa una buona occasione per lo 0-2. Pasalic (21’ st) - 5: Si perde Hermoso sull’angolo dell’1-1.
Gaetano - 5: Non riesce a dettare i ritmi nell’Atalanta, poco presente nella manovra, si prende un rosso a partita finita.
Ederson - 6.5: Al momento della sostituzione dice “Non ce la faccio più”. Partita estremamente dispendiosa, si inserisce con i tempi giusti per fare lo 0-1. Kessié (34’ st) - ng: .
De Ketelaere - 5: Parte con il freno a mano tirato, combina poco di più con il passare dei minuti.
Scamacca - 5: Firma l’unico tiro della Dea della prima frazione e si prende qualche fallo. Krstovic (1’ st) - 5: Ha fra i piedi la palla dello 0-2, ma calcia fuori. Sbaglia anche qualche passaggio di troppo.
Elmas - 5.5: Aiuta nella fase di non possesso. Zalewski (21’ st) - 5: Non combina granché nel quarto di sfida conclusivo.
All. Sarri - 5.5: Soffre tantissimo nel primo tempo. Trova il vantaggio a inizio ripresa, ma getta tutto alle ortiche nel finale.
Arbitro Colombo - 5.5: Gli unici cartellini estratti sono per proteste, ma ne mancano almeno uno per Cristante (proteste) e uno per Kossonou (gioco scorretto).
Chi ha detto scudetto? Se ci si affidasse alla sola logica, alla terza giornata di campionato non avrebbe alcun senso anche solo pensare alla parola scudetto. Ma il calcio si sa, è fatto di sogni a volte precoci ma irresistibili, come quello che ha già contagiato la piazza giallorossa. Sarà il potere della rimonta fatta e finita nei minuti finali, sarà una classifica che riporta 10 gol fatti e un inizio di stagione che mette in guardia i campioni in carica, ma dopo il successo sull'Atalanta, gli uomini di Gasperini non possono evitare la domanda che spontaneamente sorge all'alba del campionato (di tutti i campionati): è la Roma l'anti-Inter? Questi i voti dei protagonisti dell'Olimpico, dove i padroni di casa - ora impegnati a preparare il debutto in Champions League sul campo del Fenerbahce - hanno centrato la terza vittoria consecutiva grazie alle reti di Hermoso e Soulé a ribaltare il vantaggio di Ederson.
Le pagelle della Roma
Svilar - 6: Capitola nell’unico vero tiro in porta dell’Atalanta.
Mancini - 5: Troppo statico sullo 0-1 di Ederson, leggero su Krstovic. Ghilardi (17’ st) - 6: Fa il suo nelle retrovie.
Ndicka - 6: Segue Scamacca a tutto campo concedendogli il minimo sindacale. Balerdi (22’ st) - 6.5: Si piazza dietro e non rischia nulla.
Hermoso - 7: Nel primo tempo ha anche spazio per sganciarsi ed è impreciso sullo 0-1. Si riscatta alla grande con il gol del pari.
Lulli - 5.5: Qualche iniziativa sulla destra, dialoga con facilità con i compagni, ma Gasp vuole di più. Molina (9’ st) - 6.5: Entra subito nel vivo del gioco, dal suo lato partono ottime iniziative.
Cristante - 7: Impegna Carnesecchi con una zuccata, si fa sentire in mezzo al campo, dà manforte anche nelle retrovie.
Kone - 6.5: Sostanza a centrocampo, fa girare il pallone senza prendersi grossi rischi.
Wesley - 6.5: Affonda con continuità per quasi tutta la partita, mette qualche traversone interessante.
Dybala - 7: Quando ha la palla fra i piedi si ha sempre la sensazione che possa creare qualcosa di pericoloso: suo l’assist per Soulé.
Mora - 5.5: Troppo impreciso negli ultimi 25 metri. Soulé (9’ st) - 7.5: Vivacizza gli assalti della Roma, infila il 2-1 nel pertugio che Carnesecchi gli concede.
Malen - 5.5: La notizia è che l’attaccante olandese non fa gol. Rapido nello stretto, tocca tanti palloni, ma è impreciso sotto porta. Castro (17’ st) - 7: Si presenta colpendo un palo, scheggia una traversa all’88’. Cambia il volto all’attacco giallorosso.
All. Gasperini - 7.5: La sua Roma gioca e merita ampiamente i 3 punti. Bravo a disegnare una squadra che ci prova fino alla fine nonostante le energie in esaurimento. Convincenti anche le sostituzioni, che hanno sicuramente cambiato l’andamento della partita.