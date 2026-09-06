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"Percassi inaccettabile, andremo dalla Giustizia Sportiva": la Roma difende D'Amico, cosa è successo

La società giallorossa ha denunciato il comportamento del dirigente dell'Atalanta tenuto al termine del match
3 min
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La Roma ha preso posizione dopo quanto è accaduto al termine della gara vinta contro l’Atalanta e ha manifestato il proprio sostegno al direttore sportivo Tony D’Amico. Il club giallorosso ha contestato il comportamento dell’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, nei confronti del proprio dirigente e ha annunciato l’intenzione di sottoporre l’episodio agli organi della giustizia sportiva. La società ha inoltre sottolineato la condotta tenuta dal proprio dirigente, che, secondo la ricostruzione del club, ha evitato qualsiasi reazione.

Il comunicato della Roma

"AS Roma esprime pieno sostegno al Direttore Sportivo Tony D’Amico in relazione a quanto accaduto al termine della gara contro l’Atalanta. Il Club ritiene inaccettabile il comportamento tenuto dall’Amministratore Delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, nei confronti di un proprio dirigente e sottolinea la correttezza dimostrata da D’Amico, che ha evitato qualsiasi reazione. AS Roma sottoporrà l’accaduto agli organi competenti della giustizia sportiva per le opportune valutazioni".

 

 

Con questa nota ufficiale, la società ha voluto prendere posizione, facendo sentire il proprio sostegno al direttore sportivo e denunciando apertamente il comportamento del dirigente avversario. Nei prossimi giorni gli addetti ai lavori, analizzeranno la situazione e prenderanno tutte le decisioni del caso.

La risposta dell'Atalanta

Il club nerazzurro, però, non è rimasto fermo a guardare e ha subito preso le difese del proprio amministratore delegato. Ecco il comunicato: "Atalanta BC respinge con fermezza le valutazioni espresse da AS Roma nei confronti del proprio Amministratore Delegato Luca Percassi. Il Club, ritenendo opportuno non alimentare ulteriormente la vicenda attraverso dichiarazioni pubbliche, si dichiara assolutamente disponibile fin da subito a sottoporsi a ogni necessario confronto con gli organi della giustizia sportiva, al fine di verificare le circostanze richiamate".

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