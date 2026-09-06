"Percassi inaccettabile, andremo dalla Giustizia Sportiva": la Roma difende D'Amico, cosa è successo

La Roma ha preso posizione dopo quanto è accaduto al termine della gara vinta contro l’Atalanta e ha manifestato il proprio sostegno al direttore sportivo Tony D’Amico. Il club giallorosso ha contestato il comportamento dell’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, nei confronti del proprio dirigente e ha annunciato l’intenzione di sottoporre l’episodio agli organi della giustizia sportiva. La società ha inoltre sottolineato la condotta tenuta dal proprio dirigente, che, secondo la ricostruzione del club, ha evitato qualsiasi reazione.