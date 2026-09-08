Totti: “Questa Roma può dire la sua. Italia? Ho parlato con Malagò ma..."

Francesco Totti torna a parlare della sua Roma e lo fa con il consueto mix di affetto, prudenza e appartenenza. L’avvio della squadra di Gasperini lo ha sorpreso, ma anche convinto: oggi vede un gruppo più competitivo e consapevole rispetto al passato. Sullo scudetto, però, predica calma: la stagione è ancora tutta da scrivere. E mentre si avvicina il centenario giallorosso, Totti lancia anche un messaggio ai suoi tifosi: qualcosa per festeggiare insieme, a quanto pare, ci sarà.
Totti, la Roma e lo scudetto
Francesco Totti, a margine della presentazione del suo nuovo ruolo nella società romana di basket Maxima Roma, ha parlato anche di calcio e della partenza della squadra di Gasperini: "Se mi aspettavo una Roma così? No, sinceramente no, però siamo contenti, fiduciosi e speriamo di continuare su questa strada. Qual è il segreto rispetto allo scorso anno? Una squadra più competitiva, più vogliosa. Adesso si conoscono ancora di più i giocatori tra loro e i giocatori conoscono le idee del mister, penso che continuando così possiamo dire la nostra. Scudetto? Ci vuole tanta prudenza, perché siamo alla terza giornata di campionato, ne mancano tantissime. Quando arriva la ventesima, trentesima, riesci a capire qual è la strategia annuale".
Il centenario della Roma e i tifosi
Poi sul centenario: "Avrò modo e tempo di festeggiarlo con i miei tifosi, perché quello che mi hanno dato loro in 25 anni di carriera non me lo darà mai nessuno. È giusto e doveroso contraccambiare questo affetto. Qualcosa farò. C'è tempo, lo saprete. Polemica con la società? Nessuna polemica, il centenario fa parte di tutti, io sono romanista e un quarto di secolo l'ho trascorso con loro". Sull'Italia e Mancini: "È una scelta che va condivisa al 100%, sicuramente lui e Malagò ci riporteranno dove meritiamo, al Mondiale. Con il presidente Malagò ci siamo visti a Sabaudia. È stata una bella chiacchierata, abbiamo parlato di tante cose ma ho fatto un'altra scelta. Ci sono state occasioni nel mondo del calcio che potevo prendere ma non ero convintissimo".