Totti: “Questa Roma può dire la sua. Italia? Ho parlato con Malagò ma..."

Francesco Totti torna a parlare della sua Roma e lo fa con il consueto mix di affetto, prudenza e appartenenza. L’avvio della squadra di Gasperini lo ha sorpreso, ma anche convinto: oggi vede un gruppo più competitivo e consapevole rispetto al passato. Sullo scudetto, però, predica calma: la stagione è ancora tutta da scrivere. E mentre si avvicina il centenario giallorosso, Totti lancia anche un messaggio ai suoi tifosi: qualcosa per festeggiare insieme, a quanto pare, ci sarà.

Francesco Totti , a margine della presentazione del suo nuovo ruolo nella società romana di basket Maxima Roma , ha parlato anche di calcio e della partenza della squadra di Gasperini : " Se mi aspettavo una Roma così ? No, sinceramente no, però siamo contenti, fiduciosi e speriamo di continuare su questa strada . Qual è il segreto rispetto allo scorso anno? Una squadra più competitiva, più vogliosa. Adesso si conoscono ancora di più i giocatori tra loro e i giocatori conoscono le idee del mister, penso che continuando così possiamo dire la nostra. Scudetto? Ci vuole tanta prudenza , perché siamo alla terza giornata di campionato, ne mancano tantissime. Quando arriva la ventesima, trentesima, riesci a capire qual è la strategia annuale".

Il centenario della Roma e i tifosi

Poi sul centenario: "Avrò modo e tempo di festeggiarlo con i miei tifosi, perché quello che mi hanno dato loro in 25 anni di carriera non me lo darà mai nessuno. È giusto e doveroso contraccambiare questo affetto. Qualcosa farò. C'è tempo, lo saprete. Polemica con la società? Nessuna polemica, il centenario fa parte di tutti, io sono romanista e un quarto di secolo l'ho trascorso con loro". Sull'Italia e Mancini: "È una scelta che va condivisa al 100%, sicuramente lui e Malagò ci riporteranno dove meritiamo, al Mondiale. Con il presidente Malagò ci siamo visti a Sabaudia. È stata una bella chiacchierata, abbiamo parlato di tante cose ma ho fatto un'altra scelta. Ci sono state occasioni nel mondo del calcio che potevo prendere ma non ero convintissimo".