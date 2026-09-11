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Kone, niente esami ma resta in dubbio per Torino-Roma: le condizioni del centrocampista

Il francese esce dal campo per un problema al ginocchio accusato nella sfida di Champions con il Fenerbahce
2 min
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Kone, niente esami ma resta in dubbio per Torino-Roma: le condizioni del centrocampista© AS Roma via Getty Images
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Manu Koné ha lasciato il campo durante la sfida di Champions League contro il Fenerbahce, facendo scattare qualche preoccupazione in casa Roma. Il centrocampista francese ha accusato un problema al ginocchio ed è stato costretto a interrompere la partita. Gli accertamenti, almeno per il momento, non sembrano necessari. Resta però da capire se riuscirà a recuperare in tempo per il prossimo impegno di campionato.

Le condizioni di Koné

Il problema accusato da Manu Koné non dovrebbe essere particolarmente grave. Il giocatore ha infatti rimediato un semplice fastidio al ginocchio, senza che siano emersi segnali tali da rendere indispensabili esami strumentali immediati. Lo staff medico giallorosso monitorerà la situazione nelle prossime ore, valutando quotidianamente i progressi del centrocampista. La sua disponibilità verrà quindi stabilita soltanto dopo aver osservato la risposta del ginocchio. Al momento, il francese resta in dubbio per la sfida di lunedì contro il Torino. La Roma dovrà attendere per capire se potrà tornare regolarmente ad allenarsi con il gruppo. L'obiettivo sarà evitare qualsiasi rischio, soprattutto considerando gli impegni ravvicinati. Le prossime sedute saranno dunque decisive per stabilire il suo eventuale recupero.

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