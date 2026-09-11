Kone, niente esami ma resta in dubbio per Torino-Roma: le condizioni del centrocampista

Manu Koné ha lasciato il campo durante la sfida di Champions League contro il Fenerbahce, facendo scattare qualche preoccupazione in casa Roma. Il centrocampista francese ha accusato un problema al ginocchio ed è stato costretto a interrompere la partita. Gli accertamenti, almeno per il momento, non sembrano necessari. Resta però da capire se riuscirà a recuperare in tempo per il prossimo impegno di campionato.