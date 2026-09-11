Totti è sicuro: "Roma meglio di Juve e Milan. Scudetto? Ecco come si vince". E su Dybala e Malen...

Francesco Totti torna a parlare della sua Roma e lo fa senza sottrarsi alle domande sull'attualità giallorossa. A margine della tappa romana del World Legends Padel Tour, ospitata al Due Ponti Sporting Club, lo storico capitano ha affrontato diversi temi legati alla squadra di Gasperini, dall'ottimo avvio di stagione alla corsa scudetto, passando per la Champions League e alcuni dei protagonisti più attesi.Il pareggio di ieri con il Fenerbahce lascia qualche rimpianto, ma per Totti resta comunque un risultato da cui ripartire: "È un punto, sperando che possa servire alla classifica finale. Meglio uno che zero, vediamo".

L'ex numero 10 si è detto invece sorpreso dal rendimento della squadra nelle prime uscite: "Non me lo aspettavo io, non se lo aspettava nessuno. Siamo partiti col piede sull'acceleratore, spero che possa continuare così. Il campionato è lungo, la Champions è un campionato a parte. Quando si arriverà a febbraio o marzo si tireranno le somme". Tra i temi più interessanti c'è anche l'intesa tra Paulo Dybala e e Malen , coppia che sta attirando l'attenzione del campionato: "E' una delle più forti, due grandi giocatori che si capiscono a occhi chiusi. Spero che possano continuare su questa strada".

"Questo è il Dybala che conosciamo tutti"

Proprio Dybala è uno dei giocatori sui quali Totti si è soffermato maggiormente, anche alla luce delle parole di Gasperini sulla ritrovata continuità dell'argentino: "Paulo sta facendo un grande inizio campionato, ad altissimo livello. Questo è il Paulo che conosciamo tutti, con questa continuità e voglia di giocare per la Roma è tanta tanta roba". La stagione della Roma, però, è ancora tutta da costruire. Totti invita a non lasciarsi andare a paragoni con il passato, soprattutto con la squadra che conquistò lo scudetto nel 2001: "Fare paragoni è riduttivo, sono due squadre totalmente diverse, tempi e giocatori diversi. Questa è una bella squadra, quella era una grande squadra".