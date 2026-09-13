Gasperini: "Mora? Al mondo nessuno come lui. Dybala non lo metto a dormire, due in dubbio. Malen..."

Una stagione avviata con grandi risultati e grandi aspettative. La Roma, dopo aver centrato la qualificazione Champions lo scorso anno, è ripartita con entusiasmo ottenendo tre vittorie nelle prime tre partite. I giallorossi proveranno a confermarsi anche domani, nella sfida contro il Torino. Alla vigilia del match coi granata l'allenatore dei capitolini, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico si è soffermato anche su diversi singoli: tra questi, ovviamente, Dybala e Malen, ma non manca una battuta sul caso De Roon.
Torino-Roma, parla Gasperini
Così Gasperini sul match contro il Toro: "Domani troveremo una squadra determinata, che vorrà fare il massimo della sua prestazione. In qualunque competizione, se non stai bene e non vai al massimo non puoi avere la presunzione di vincere le partite dando una percentuale più bassa di quello che puoi. Domani dobbiamo giocare una grande partita per vincere. Una cosa che dovremo fare bene è dimenticarci di volta in volta la partita precedente".
Poi prosegue: "Vi prego di smetterla con le gerarchie, non va bene nei confronti dei ragazzi che stanno dando il massimo. Non ha nessun senso e non ha efficacia per la squadra. Tutti stanno dando un contributo importante, è cresciuto Ghilardi, Koulierakis è un'alternativa importante. Balerdi lo sapevamo, nel Marsiglia ha fatto qualcosa di notevole, non è un ragazzino. Sapevamo di mettere un giocatore di spessore, se entriamo nel discorso delle gerarchie che se gioca uno l'altro diventa una riserva, non funziona così".
"Quando giochi la Champions..."
Gasperini prosegue sul discorso rotazoni: "Nelle squadre che fanno la Champions ci sono più titolari, altrimenti diventa sempre qualcosa di polemico. Bisogna sempre avere un gruppo solido, come noi abbiamo. Avere fiducia su tutti. Quelli che sono qui ci danno soddisfazione e vengono impiegati con la massima fiducia. Non c'è uno standard unico per gestire dei periodi con tante partite. Si naviga a vista sperando di azzeccarci, i giorni tra un partite e l'altra sono pochi, dopo la sosta sarà ancora peggio. In genere quando un giocatore lo vedo sta bene va avanti, se lo vedo affaticato lo sostituisco. I calciatori vivono di cicli e non viaggiamo sempre uguali, bisogna prendere il meglio di tutti in qualunque momento. Tutti sono affidabili, non ci sono bocciature, soprattutto con tante gare. Altrimenti entriamo in un meccanismo di polemiche che fa danni alla squadra".
"Dybala? Se sta bene..."
Si comincia a parlare di alcuni singoli, a partire da Paulo Dybala. Sulla 'Joya' Gasperini è chiaro: "Se sto pensando di dargli un po' di riposo almeno dall'inizio? Se sta bene, gioca sempre, ma non c'è nessun dubbio. Uno si riposa quando è stanco. Se sta bene, lo vuoi mettere a dormire? Non puoi prevedere se un giocatore si infortuna o meno, non abbiamo una sfera di cristallo. Se uno sta bene, gioca, l'importante è cercare di riuscire a sfruttare il momento favorevole di ognuno e riuscire a mettere in campo sempre i giocatori migliori, perché le partite che andremo a giocare sono tutte dure".
Pellegrini, Koné, Lulli, Castro e Mora
Il tecnico giallorosso ha inoltre annunciato: "Pellegrini lo convoco, lo porto a Torino. Forse per la prima volta ci siamo tutti, incrociando le dita. Koné oggi prova, potrebbe esserci anche lui, Lulli era influenzato ma oggi sembra stia meglio". Poi sul minutaggio di Castro: "E' un giocatore importante, sta facendo bene. Ci sono lui, Malen, Dybala, Mora, Soulé, ditemi un giocatore che sta facendo male...".
Su Mora invece: "Lui è un giocatore giovane di tanto talento. Ha bisogno di completarsi sotto l'aspetto fisico e tattico, è arrivato da poco ma quello che ha fatto vedere dall'inizio o a partita in corso, è quello di un giovane di grande livello. Non credo che nel mondo ci sia un giovane in grado di essere protagonista più di lui in questo momento".
"Malen? Siamo andati oltre!"
Senza dubbi da mesi a questa parte uno dei trascinatori della Roma è Malen. Le statistiche di questo avvio di stagione sono impressionanti, specie se sommati a quanto fatto da gennaio in poi nella scorsa stagione: "Numeri straordinari, al di fuori del normale. Soprattutto per come sono stati fatti, per qualità e continuità. Ora sono passate tante partite e i numeri sono significativi, anche con le caratteristiche e le qualità con i quali sono stati fatti. Prendendo Malen sapevo che era un giocatore importante, ma qui siamo andati oltre".
Caso De Roon: "Altro che bandierina! Lui è..."
No manca una battuta anche sul caso De Roon. Il centrocampista, bandiera dell'Atalanta (anche e soprattutto con Gasperini), in questa estate ha lasciato i bergamaschi per approdare alla Roma. All'olandese, 10 anni in nerazzurro, è stato riservato uno striscione non proprio carino nell'ultima sfida casalinga, dove veniva definito 'Bandierina'. Sulla questione è intervenuto Gasperini: "Ne parleremo oggi. De Roon è stato un giocatore che per anni ha portato in alto il nome dell'Atalanta per il mondo, facendo qualcosa di straordinario. Ora è con noi ed è una fortuna. Non è colpa sua: non faceva più parte dei piani dell'Atalanta, che doveva fare? Non è una bandierina, ma è uno striscione a tutta curva per quella società".
Una stagione avviata con grandi risultati e grandi aspettative. La Roma, dopo aver centrato la qualificazione Champions lo scorso anno, è ripartita con entusiasmo ottenendo tre vittorie nelle prime tre partite. I giallorossi proveranno a confermarsi anche domani, nella sfida contro il Torino. Alla vigilia del match coi granata l'allenatore dei capitolini, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico si è soffermato anche su diversi singoli: tra questi, ovviamente, Dybala e Malen, ma non manca una battuta sul caso De Roon.
Torino-Roma, parla Gasperini
Così Gasperini sul match contro il Toro: "Domani troveremo una squadra determinata, che vorrà fare il massimo della sua prestazione. In qualunque competizione, se non stai bene e non vai al massimo non puoi avere la presunzione di vincere le partite dando una percentuale più bassa di quello che puoi. Domani dobbiamo giocare una grande partita per vincere. Una cosa che dovremo fare bene è dimenticarci di volta in volta la partita precedente".
Poi prosegue: "Vi prego di smetterla con le gerarchie, non va bene nei confronti dei ragazzi che stanno dando il massimo. Non ha nessun senso e non ha efficacia per la squadra. Tutti stanno dando un contributo importante, è cresciuto Ghilardi, Koulierakis è un'alternativa importante. Balerdi lo sapevamo, nel Marsiglia ha fatto qualcosa di notevole, non è un ragazzino. Sapevamo di mettere un giocatore di spessore, se entriamo nel discorso delle gerarchie che se gioca uno l'altro diventa una riserva, non funziona così".
"Quando giochi la Champions..."
Gasperini prosegue sul discorso rotazoni: "Nelle squadre che fanno la Champions ci sono più titolari, altrimenti diventa sempre qualcosa di polemico. Bisogna sempre avere un gruppo solido, come noi abbiamo. Avere fiducia su tutti. Quelli che sono qui ci danno soddisfazione e vengono impiegati con la massima fiducia. Non c'è uno standard unico per gestire dei periodi con tante partite. Si naviga a vista sperando di azzeccarci, i giorni tra un partite e l'altra sono pochi, dopo la sosta sarà ancora peggio. In genere quando un giocatore lo vedo sta bene va avanti, se lo vedo affaticato lo sostituisco. I calciatori vivono di cicli e non viaggiamo sempre uguali, bisogna prendere il meglio di tutti in qualunque momento. Tutti sono affidabili, non ci sono bocciature, soprattutto con tante gare. Altrimenti entriamo in un meccanismo di polemiche che fa danni alla squadra".