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"Ricorda Baresi, incastri perfetti". Gasperini esalta la Roma e pensa all'Inter: "Un'opportunità"

Il tecnico giallorosso si gode il primo posto e la vittoria contro il Torino: ecco le sue parole nel post partita
3 min
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TORINO - Gasperini si gode il primato in classifica e la quarta vittoria in quattro giornate. 2-0 sul campo del Torino di Abate, con il tecnico giallorosso che ha analizzato il match ai microfoni di Dazn vinto con le reti di Malen e Pisilli.

Le parole su Malen e Dybala

Sulla coppia Malen-Dybala: "La bellezza per i tifosi e per chi ama il calcio. Due giocatori forti individualmente che si completano, hanno incastri importantissimi che riescono a tradurre in gol in tante partite". Il cambio di Malen prima del 60': "Noi dobbiamo assolutamente far crescer il più possibile la rosa. Era la terza partita in otto giorni, soprattutto gli attaccanti se giocano sempre non possono ripetersi sempre. Se riescono a risparmiarsi un po' di minuti gli permette di giocare tutte le gare della settimana. Tanti giocatori devono crescere e diventare importanti come Malen e Dybala. Devono prendere l'esempio del temperamento, del voler essere protagonisti".

Balerdi e la prossima con l'Inter

Una rosa profonda, ma non solo per la Roma secondo Gasperini che prosegue: "Anche il Torino ha fatto cambi importanti che hanno alzato il livello. Noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo anche se negli ultimi 16 metri potevamo fare meglio, poi c'è l'avversario. Possono cambiare i giocatori, entra gente fresca, noi abbiamo lavorato sul temperamento e siamo stati sempre concreti e forti, soprattutto in difesa. Alla fine abbiamo raddoppiato, ma questo è un aspetto importante". Sul suo nuovo difensore: "Balerdi mi ricorda un difensore molto forte. Sicuramente è moderno, forte fisicamente e veloce. Non posso scomodare, ma il migliore era Baresi. Però per come interpreta il ruolo, per caratteristiche è un difensore così". Infine si proietta all'Inter: "Abbiamo un po' di giorni. Anno scorso c'era molta differenza, al ritorno abbiamo preso una brutta scoppola. Da lì è nata la Roma vera, una escalation non solo di risultati ma anche di mentalità. All'andata in casa fu più combattuta, meritavamo anche qualcosa in più. L'Inter è la più forte, anche se considero che il Como è molto vicino. Sarà occasione per misurarci e fare meglio delle ultime partite giocate contro".

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