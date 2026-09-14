"Ricorda Baresi, incastri perfetti". Gasperini esalta la Roma e pensa all'Inter: "Un'opportunità"

Balerdi e la prossima con l'Inter

Una rosa profonda, ma non solo per la Roma secondo Gasperini che prosegue: "Anche il Torino ha fatto cambi importanti che hanno alzato il livello. Noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo anche se negli ultimi 16 metri potevamo fare meglio, poi c'è l'avversario. Possono cambiare i giocatori, entra gente fresca, noi abbiamo lavorato sul temperamento e siamo stati sempre concreti e forti, soprattutto in difesa. Alla fine abbiamo raddoppiato, ma questo è un aspetto importante". Sul suo nuovo difensore: "Balerdi mi ricorda un difensore molto forte. Sicuramente è moderno, forte fisicamente e veloce. Non posso scomodare, ma il migliore era Baresi. Però per come interpreta il ruolo, per caratteristiche è un difensore così". Infine si proietta all'Inter: "Abbiamo un po' di giorni. Anno scorso c'era molta differenza, al ritorno abbiamo preso una brutta scoppola. Da lì è nata la Roma vera, una escalation non solo di risultati ma anche di mentalità. All'andata in casa fu più combattuta, meritavamo anche qualcosa in più. L'Inter è la più forte, anche se considero che il Como è molto vicino. Sarà occasione per misurarci e fare meglio delle ultime partite giocate contro".