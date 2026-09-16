Vero, irascibile, vincente: i segreti del divino Gasperini e l'esonero Inter da vendicare con la Roma

Ci sono tanti modi per parlare di Gian Piero Gasperini, soprattutto di descriverlo. Immagini di dialoghi sul campo a cui aggiungere tanti “bip” ed altre più umane fotografie. Sventolare il suo librone degli esoneri o sfogliare l’album dei giocatori diventati “qualcuno” sotto la sua guida. Forse tutto sta nella genesi del nome: Gian, da Giovanni, che in ebraico significa “Dio è misericordioso”. Domandare a taluni giocatori se la pensano così. E Piero (da Pietro) che significa roccia o pietra. E questo potrebbe confermarlo chiunque ne riconosca l’abilità da tecnico. Quindi, andando a sintetizzare, ne uscirebbe “Dio è misericordioso come una roccia”. Da qui ne sortirebbe qualcosa di spirituale (il suo credo in certi allievi) unito a solidità di carattere che i suoi giocatori ben conoscono. Poi c’è quel Dio, ma qui non ci si sbaglia: Gasp si sente appena al di sotto quando guida una squadra. E non è un difetto. Ben gestita, questa presunzione, diventa un pregio. Ed oggi alla guida della Roma, Gasp è un allenatore pregiato: in due anni ha litigato con alcuni personaggi (leggi per tutti Claudio Ranieri), è stato ben affiancato dai suoi padroni, gli americani Friedkin, esattamente come lo spalleggiavano i padroni Percassi dell’Atalanta. In due anni ha trovato il modo di farsi comprare diversi giocatori, ha rispolverato il bello del calcio in Dybala, ha costruito una coppia, Dybala-Malen, per palati raffinati, ha trovato roccaforti in Konè e Balerdi che non è un nuovo Baresi, ma ha la stoffa di giocatori di antica razza difensiva.