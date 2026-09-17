"Perché Malen ricorda Ronaldo il Fenomeno e la differenza con Lautaro. Ma in Roma-Inter segnerà..."

Ruggiero Rizzitelli, bomber anni '80 e '90 con Roma, Torino e Bayern, fra Malen e Lautaro Martínez non ha dubbi: «In questo momento scelgo l’olandese. Da quando è arrivato in Italia ha segnato praticamente un gol a partita. Lautaro è fortissimo e gioca in Serie A da tanto, ma Malen mi ha davvero impressionato». E la Roma ha cambiato marcia. «Hanno trovato da gennaio questo attaccante che serviva davvero. Puoi giocare anche bene, dannarti l’anima, ma senza uno che la butta dentro non vai da nessuna parte. Malen ha cambiato la Roma: tra gol e assist è quasi come se partissi dall’1-0 per i giallorossi, è tanta roba».

Malen e Lautaro decisivi per Roma-Inter: il paragone con Vialli e Ronaldo Pure Lautaro proverà a essere decisivo nel match scudetto di sabato. «L'Inter è abituata a disputare queste partite, è una squadra collaudata, ha il carattere e i giocatori per rimontare gare come quella col Napoli e l’Udinese. La Roma non ha la stessa abitudine ultimamente, ma in questa stagione i giallorossi sono partiti alla grande. Lautaro è fortissimo, è completo, cattivo, tignoso, forte di testa, segna in acrobazia, per il modo di giocare mi ricorda Vialli». Le qualità migliori di Malen? «È rapidissimo, quando lo vedo giocare penso che assomigli nella rapidità, nei primi passi, a Ronaldo il Fenomeno. Poi la forza di Malen è che anche se deve affrontare 3 o 4 giocatori che ha davanti, non ha paura di puntarli. L'avversario lo teme perchè con la sua rapidità è capace di fare tutto».

Inter Sul 2-0 per l'Udinese saltano i nervi sulla panchina Inter, Kolarov espulso e furioso: cos'è successo Chi è secondo lei il miglior partner d’attacco per ognuno dei due? «Thuram ed Esposito sono incredibili, il francese è più collaudato, l’italiano è giovane ma già forte, non dico che uno valga l'altro, ma siamo lì e pure Bonny è bravo. La Roma, di attaccanti puri, ha solo Castro, gli altri sono seconde punte e trequartisti, non bomber».