Gasperini e lo scudetto Roma: "Vediamo tra 20 partite. Sfida con l'Inter? È il momento..."

"Lo Scudetto? Vediamo dopo 20 partite". Lo ha detto l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini parlando in vista del big match contro l'Inter in programma all'Olimpico nel weekend . "Non è una questione di aspettative, ma di costruzione di un percorso. La forza della mia Roma è l'unità", ha dichiarato il tecnico giallorosso a Sky. "Abbiamo equilibrio: Balerdi sta avendo un grande impatto e funziona l'abbinamento con Malen”, ha aggiunto. “Non è questo il modo di alzare l’asticella, ma lo si fa fissando obiettivi più o meno raggiungibili. Si alza migliorando ogni giorno, lavorando su noi stessi e sfruttando la varietà dei giocatori e delle loro caratteristiche, cercando di fare meglio ogni volta", ha dichiarato ancora Gasperini.

Gasperini: "Il momento di misurarci"

"Ci rendiamo conto che intorno a noi si fanno tutte le previsioni possibili, ed è giusto così: la gente ha i suoi sogni, vuole il massimo. Ma noi dobbiamo guardare in faccia la realtà", ha aggiunto il tecnico giallorosso. Per la Roma inizia un ciclo di partite molto importanti che diranno quali saranno le reali ambizioni di Dybala e compagni. Nell'ordine i giallorossi affronteranno tra campionato e Champions League Inter, Como, Real Madrid e Napoli. “Sabato l'Inter e alla ripresa della Champions il Real Madrid? E il Como in mezzo, che viene prima del Real Madrid e che ritengo una squadra che sta facendo passi davvero giganti. La considero ormai tra le big del campionato. Credo che ci siamo meritati la possibilità di giocare contro l'Inter da primi in classifica e contro il Real Madrid in Champions. Sarà il momento per misurarci e capire, al cospetto di queste squadre, cosa siamo davvero in grado di fare”, ha concluso Gasperini.