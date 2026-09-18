Roma, una vittoria per sognare in grande: il piano di Gasperini per battere l'Inter 

Vincere domani pomeriggio per continuare a cullare un sogno che oggi è tutto dei tifosi. E per farlo Gian Piero Gasperini si affiderà alla Roma che dallo scorso anno sta plasmando a sua immagine e somiglianza, anche per questo da marzo della passata stagione a ogni occasione buona ci ha tenuto a ribadire come il nucleo della rosa non andasse toccato. Così è stato, accontentato da una proprietà che sul mercato non gli ha regalato l’esterno d’attacco che chiedeva, ma che ha comunque fatto sì che tutti gli uomini che hanno portato la Roma al ritorno in Champions rimanessero al proprio posto. E da loro è ripartito Gasperini, perché fino a questo momento sono 21 i giocatori utilizzati in cinque gare (4 di campionato e 1 di Champions), di cui cinque con un minutaggio superiore ai 400 minuti su 450 disponibili (Svilar, Mancini, Hermoso, Cristante e Dybala) e altri quattro sopra i 300 (Malen, Koné, Lulli e Wesley).

Roma, Gasperini e i suoi punti fermi Tutti nomi - se escludiamo la sorpresa Lulli - artefici del terzo posto della passata stagione. A loro, praticamente sempre, si è affidato dall’inizio in questo avvio di stagione, cominciando poi a inserire e allargare una rosa che - anche su ammissione dello stesso allenatore giallorosso - è stata qualitativamente ingrandita. Lo dimostrano gli spezzoni giocati da Ghilardi, Molina, Mora e Balerdi, con quest’ultimo, più degli altri, capace di adattarsi velocemente alla nuova realtà nonostante sia stato tra gli ultimi ad arrivare a Trigoria. Gasp, poi, può contare anche su due giocatori come Soulé e Pisilli, entrambi partiti dalle retrovie ma con all’attivo due gol ciascuno. Per questo prima della gara con il Torino l’allenatore ha rispedito al mittente tutti i discorsi legati a chi parla di ‘Roma A’ e ‘Roma B’. «Non ci sono gerarchie» , il messaggio lanciato pubblicamente dal tecnico, anche se poi i numeri per ora dicono altro, in attesa che il blocco squadra si allarghi ulteriormente soprattutto in vista della ripresa dopo la sosta per le nazionali, quando si entrerà nel vivo della stagione con il primo vero tour de force dell’anno.

Gasperini: "Dobbiamo guardare in faccia la realtà" Per quel momento sarà pronto anche Pellegrini, unico giocatore ancora a zero minuti e presenze, ma partito in ritardo rispetto a tutti gli altri. Le occasioni arriveranno anche per Koulierakis (rimasto chiuso da un blocco difensivo che sta facendo troppo bene per esser cambiato) e De Roon, rispettivamente con 22 e 35 minuti giocati fin qui. Ma ci sarà tempo, domani contro l’Inter sarà ancora la volta dei ‘titolari’, perché l’occasione è troppo ghiotta per fare esperimenti diversi. Roma e nerazzurri, infatti, arrivano a pari punti e la possibilità - vincendo - sarebbe quella di passare il break per le nazionali da soli in vetta, alimentando un entusiasmo già contagioso nella Capitale. «Ci rendiamo conto che intorno a noi si fanno tutte le previsioni possibili, ed è giusto così: la gente ha i suoi sogni, vuole il massimo - ha detto a tal proposito Gasp -. Per quanto riguarda noi, come ogni anno, dobbiamo guardare in faccia la realtà. E la realtà è che di obiettivi si può parlare solo dopo una ventina di partite. Fissarli dopo quattro o cinque giornate non ha senso. Certo che abbiamo fiducia, certo che vogliamo stare in alto in classifica, però in questo momento questo è l’unico obiettivo concreto» . Intanto in arrivo ci sono i big match contro Inter, Como, Real Madrid e Napoli: già da questi si inizierà a capire di che pasta è fatta la Roma.