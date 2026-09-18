Allo Stadio Olimpico di Roma arriva il primo big match che potrebbe rappresentare la prima piccola svolta al vertice della nostra Serie A: i giallorossi di Gian Piero Gasperini e l'Inter di Cristian Chivu si renderanno protagonisti di una gara mozzafiato che vedrà le prime due in classifica - entrambe a punteggio pieno con quattro vittorie su altrettante partite disputate - affrontarsi in un testa a testa ferratissimo che consegnerebbe - in caso di vittoria di una delle due - la vetta del nostro campionato. Per i nerazzurri non prenderanno parte alla partita John Stones, reduce da un infortunio che lo terrà fuori per almeno un mese, e Hakan Calhanoglu, il quale ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra. La Roma ha invece recuperato Mario Hermoso, con Gasperini che potrebbe avere a disposizione l'intero organico. I giallorossi sono reduci dalla vittoria in casa del Toro per 2-0, mentre i nerazzurri sono galvanizzati dalla seconda rimonta consecutiva - dopo quella al Napoli - ai danni dell'Udinese col punteggio di 5-3. Si preannuncia un match infuocato all'Olimpico.