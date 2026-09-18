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Roma-Inter: le probabili formazioni aggiornate. Dove si vede in tv e streaming

Sarà Gasperini contro Chivu all'Olimpico: un testa a testa ferrato che potrebbe consegnare la prima in classifica in Serie A dopo cinque giornate
3 min
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Allo Stadio Olimpico di Roma arriva il primo big match che potrebbe rappresentare la prima piccola svolta al vertice della nostra Serie A: i giallorossi di Gian Piero Gasperini e l'Inter di Cristian Chivu si renderanno protagonisti di una gara mozzafiato che vedrà le prime due in classifica - entrambe a punteggio pieno con quattro vittorie su altrettante partite disputate - affrontarsi in un testa a testa ferratissimo che consegnerebbe - in caso di vittoria di una delle due - la vetta del nostro campionato. Per i nerazzurri non prenderanno parte alla partita John Stones, reduce da un infortunio che lo terrà fuori per almeno un mese, e Hakan Calhanoglu, il quale ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra. La Roma ha invece recuperato Mario Hermoso, con Gasperini che potrebbe avere a disposizione l'intero organico. I giallorossi sono reduci dalla vittoria in casa del Toro per 2-0, mentre i nerazzurri sono galvanizzati dalla seconda rimonta consecutiva - dopo quella al Napoli - ai danni dell'Udinese col punteggio di 5-3. Si preannuncia un match infuocato all'Olimpico.

Roma-Inter: diretta tv e streaming

Il big match di giornata, in programma domani alle ore 18 e valevole per la quinta giornata di Serie A, sarà visibile in diretta su DAZN.

Roma-Inter: le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Ndicka; Lulli, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini. A disposizione: Gollini, De Marzi, Rensch, Ghilardi, Hermoso, Koulierakis, Pisilli, Pellegrini, De Roon, Mora, Castro. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu. A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Bovio, Pavard, Carlos Augusto, Luis Henrique, Stankovic, Sucic, Mkhitaryan, Bonny, Esposito. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Roma-Inter: le quote

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