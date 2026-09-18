Gasperini e la Kryptonite: "Anche con la Juve era così. Roma-Inter, Massa..."

Alla vigilia di Roma-Inter, l'Olimpico si prepara a una sfida che profuma già di alta classifica. Da una parte la Roma di Gian Piero Gasperini, dall'altra l'Inter di Cristian Chivu: due squadre che arrivano all'appuntamento con ambizioni importanti e con la consapevolezza di essere protagoniste del campionato. Il tecnico giallorosso non ha nascosto la soddisfazione per il momento vissuto dalla sua squadra, ma ha voluto mantenere alta la guardia in conferenza stampa: entusiasmo sì, distrazioni no. Poi il tecnico giallorossu ha fatto il punto sulla condizione dei giocatori e sul suo score contro i nerazzurri, che non riesce a battere da tempo. E ha messo in mezzo anche la Juve.
Roma-Inter, conferenza Gasperini
"Cosa rappresenta questa partita? C'è la soddisfazione di arrivarci con questa classifica, sia per noi che per loro. È un bell'appuntamento. Mi fermerei qui nelle sensazioni" - così Gasperini ha aperto la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter. Poi ha proseguito: "Se il troppo entusiasmo è un rischio? Tutto quello che è entusiasmo e voglia sono energie positive. Chiaro poi che bisogna giocare, che quando le cose vanno meno bene c'è il rischio di deprimersi, ma non dobbiamo pensarci. Pensiamo alla partita, all'attesa, al nostro ambiente. Credo che queste siano le partite belle da giocare. Penso che l'Inter sia la squadra di riferimento del campionato. È una squadra che, nel tempo, sta facendo cose straordinarie. E non solo in Italia". Sulla preparazione al match: "Partite così mentalmente si preparano da sole. Serve lucidità. A Torino è stata una partita difficile, perché è difficile il campionato italiano. Normale avere difficoltà. Sarebbe troppo bello vincere sempre e vincere facile".
"Bisogna riconoscere quello che ha l'Inter"
Gasperini ha poi elogiato la squadra di Chivu: "Cosa ha di più l'Inter? Penso nei confronti di tutti abbia qualcosa in più, i risultati lo dimostrano e sono eclatanti. Bisogna anche avere la serenità di riconoscerlo. Guardiamo noi, non gli altri: sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato. Loro sono al top da anni, poi si è un po' inserito il Napoli in qualche stagione". Su Lulli: "È pronto per I big match o la Champions League? Se gioca in campionato è in grado di fare anche la Champions. È giovane, sta facendo un percorso, saltando tra l'altro passaggi in modo veloce. Guardo al presente e sì, ne sono soddisfatto".
Inter, la kryptonite di Gasperini
Il tecnico della Roma non ha mai battuto l'Inter negli ultimi 17 incontri e ci ha scherzato: "Se è la sua kryptonite? Può darsi… C'è stato un periodo dove trovavo risultati con l'Inter, negli ultimi anni non è stato così. Sono anche cambiati gli allenatori: Conte, Inzaghi, Chivu, e il risultato non è cambiato (ride, ndr). Penso che l'Inter abbia fato questo anche ad altre squadre. Prima c'era stata la stessa cosa contro la Juventus". Poi ha proseguito: "Se ho dovuto attaccare la spina a qualche giocatore? C'è stato Mondiale e mercato di mezzo, ma globalmente ho visto una bella preparazione. Col campionato, poi, l'attenzione sale; ma questo gruppo non è mai mancato mentalmente sotto questo aspetto. Sempre sul pezzo". Il tecnico ha poi fatto il punto sugli infortunati in vista della grande sfida dell'Olimpico...
Le condizioni di Koné, Ndicka e Wesley
"Come stanno Koné, Ndicka e Wesley? È un continuo incrociare le dita ma… per domani siamo tutti disponibili. È straordinario perché succede raramente. Poi chiaro, c'è qualcuno che sta meglio e peggio, c'è stata anche qualche influenza. Oggi l'ultima rifinitura, ma ci saremo tutti. Pellegrini? Si allena con la squadra da due settimane di fila, anche lui può far tutto. Nel suo caso la lunga sosta nazionali sarà l'occasione per giocare, magari faremo qualche amichevole" - ha spiegato Gasperini. Poi ha continuato: "Pisilli o Cristante nei tre è possibile? Per me è fondamentale cercare di fare tutto per il risultato. Ogni partita è diversa, cambiano le prestazioni, i giocatori. È fondamentale leggere la situazione al momento giusto. Con l'Atalanta ho messo due difensori per vincerla, per esempio. Anche i cambi tra difensori vanno considerati". Sulla scelta di Massa che ha uno score negativo con la Roma: "Domani Massa sarà perfetto e non ci saranno polemiche". Poi ha concluso: "È più rassicurante Malen che segna o la difesa che non subisce? Entrambe le cose. Le squadre che sono su sono quelle con miglior attacco e miglior difesa, altrimenti non stai lì… (ride, ndr)".
Alla vigilia di Roma-Inter, l'Olimpico si prepara a una sfida che profuma già di alta classifica. Da una parte la Roma di Gian Piero Gasperini, dall'altra l'Inter di Cristian Chivu: due squadre che arrivano all'appuntamento con ambizioni importanti e con la consapevolezza di essere protagoniste del campionato. Il tecnico giallorosso non ha nascosto la soddisfazione per il momento vissuto dalla sua squadra, ma ha voluto mantenere alta la guardia in conferenza stampa: entusiasmo sì, distrazioni no. Poi il tecnico giallorossu ha fatto il punto sulla condizione dei giocatori e sul suo score contro i nerazzurri, che non riesce a battere da tempo. E ha messo in mezzo anche la Juve.
Roma-Inter, conferenza Gasperini
"Cosa rappresenta questa partita? C'è la soddisfazione di arrivarci con questa classifica, sia per noi che per loro. È un bell'appuntamento. Mi fermerei qui nelle sensazioni" - così Gasperini ha aperto la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter. Poi ha proseguito: "Se il troppo entusiasmo è un rischio? Tutto quello che è entusiasmo e voglia sono energie positive. Chiaro poi che bisogna giocare, che quando le cose vanno meno bene c'è il rischio di deprimersi, ma non dobbiamo pensarci. Pensiamo alla partita, all'attesa, al nostro ambiente. Credo che queste siano le partite belle da giocare. Penso che l'Inter sia la squadra di riferimento del campionato. È una squadra che, nel tempo, sta facendo cose straordinarie. E non solo in Italia". Sulla preparazione al match: "Partite così mentalmente si preparano da sole. Serve lucidità. A Torino è stata una partita difficile, perché è difficile il campionato italiano. Normale avere difficoltà. Sarebbe troppo bello vincere sempre e vincere facile".
"Bisogna riconoscere quello che ha l'Inter"
Gasperini ha poi elogiato la squadra di Chivu: "Cosa ha di più l'Inter? Penso nei confronti di tutti abbia qualcosa in più, i risultati lo dimostrano e sono eclatanti. Bisogna anche avere la serenità di riconoscerlo. Guardiamo noi, non gli altri: sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato. Loro sono al top da anni, poi si è un po' inserito il Napoli in qualche stagione". Su Lulli: "È pronto per I big match o la Champions League? Se gioca in campionato è in grado di fare anche la Champions. È giovane, sta facendo un percorso, saltando tra l'altro passaggi in modo veloce. Guardo al presente e sì, ne sono soddisfatto".