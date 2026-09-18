Gasperini e la Kryptonite: "Anche con la Juve era così. Roma-Inter, Massa..."

Le condizioni di Koné, Ndicka e Wesley

"Come stanno Koné, Ndicka e Wesley? È un continuo incrociare le dita ma… per domani siamo tutti disponibili. È straordinario perché succede raramente. Poi chiaro, c'è qualcuno che sta meglio e peggio, c'è stata anche qualche influenza. Oggi l'ultima rifinitura, ma ci saremo tutti. Pellegrini? Si allena con la squadra da due settimane di fila, anche lui può far tutto. Nel suo caso la lunga sosta nazionali sarà l'occasione per giocare, magari faremo qualche amichevole" - ha spiegato Gasperini. Poi ha continuato: "Pisilli o Cristante nei tre è possibile? Per me è fondamentale cercare di fare tutto per il risultato. Ogni partita è diversa, cambiano le prestazioni, i giocatori. È fondamentale leggere la situazione al momento giusto. Con l'Atalanta ho messo due difensori per vincerla, per esempio. Anche i cambi tra difensori vanno considerati". Sulla scelta di Massa che ha uno score negativo con la Roma: "Domani Massa sarà perfetto e non ci saranno polemiche". Poi ha concluso: "È più rassicurante Malen che segna o la difesa che non subisce? Entrambe le cose. Le squadre che sono su sono quelle con miglior attacco e miglior difesa, altrimenti non stai lì… (ride, ndr)".