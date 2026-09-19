“Un po’ presuntuoso, è la terza volta…”: Gasperini accende l’allarme dopo Roma-Inter

ROMA - Termina con un pirotecnico 2-2 la supersfida dell'Olimpico tra Roma e Inter. Una partita dal doppio volto, con i padroni di casa che vanno negli spogliatoi con il doppio vantaggio grazie alla doppietta di Manu Koné. Nella ripresa, però, i nerazzurri accorciano subito le distanze con Lautaro Martinez che, a poco più di 10 minuti dalla fine, firma il pari e l'ennesima rimonta dei nerazzurri. Gasperini e Chivu restano appaiati in vetta alla classifica a quota 13 punti, ancora imbattuti.

Gasperini commenta il 2-2 tra la sua Roma e l'Inter Al termine dell'incontro l'allenatore giallorosso ha commentato: "Penso che sia uscita una partita dove entrambe le squadre potevano vincere. A noi ha cambiato il gol a inizio secondo tempo, l’Inter può fare gol sempre. Ma noi non abbiamo rinunciato, questa partita ci deve dare soddisfazione e consapevolezza. I margini ci sono sempre per tutti quanti, noi dobbiamo essere contenti del percorso che stiamo facendo e della qualità che mettiamo in queste partite. In questa squadra ci sono tante energie positive, continuiamo così. Nel primo tempo indubbiamente, avevamo anche spazi importanti per essere pericolosi. Ho dovuto cambiare dietro perché abbiamo avuto un po’ di fatica, anche Balerdi è dovuto uscire ed è un peccato. Ma va bene perché Dybala ha tenuto fino alla fine, lo stesso Soulé. Dobbiamo essere molto soddisfatti”.

Serie A Manu Koné, doppietta storica contro l'Inter ma non basta. Anche Lautaro ne fa due: pari all'Olimpico Gasperini bacchetta i suoi Una partita che aumenta l'ottimismo in casa giallorossa: “Noi guardiamo in casa nostra - continua Gasperini -, siamo consapevoli che in certe condizioni siamo una squadra pericolosa. Abbiamo un livello alto atletico e fisico, dobbiamo vedere la continuità delle partite. Avremo partite importanti dopo la sosta e dovremo crescere con tutta la rosa perché il calendario è impegnativo”. Sui gol subiti a inizio secondo tempo spiega: “Probabilmente c’è qualcosa, è la terza volta… il modo anche in cui è arrivato il gol è stato superficiale e un po’ presuntuoso se vogliamo, perché la partita era ben indirizzata. Ma devo dire che anche in difficoltà la Roma è sempre stata in partita e ha sempre cercato di vincere. Non abbiamo mai rinunciato, nonostante l’Inter sia una grande squadra”.