Dybala e Molina da Messi, la Roma dice no: il comunicato ufficiale spiega i motivi
Trigoria torna a popolarsi dopo quattro giorni di riposo. Como-Roma dell'11 ottobre è ancora lontana, ma i giallorossi sono già proiettati al big match del 'Sinigaglia'. E così la Roma ha deciso che Dybala e Molina non parteciperanno all'evento organizzato in Argentina per la partita tra l'Albiceleste e Benin del 6 ottobre, in occasione dell'addio alla nazionale di Leo Messi.
La decisione della Roma
Pur riconoscendo "il valore dell'appuntamento per i due calciatori, legati a Lionel Messi e protagonisti con lui della vittoria al Mondiale 2022", la società giustifica la scelta per "motivi sportivi e logistici, legati alla durata del viaggio intercontinentale e alla vicinanza degli impegni ufficiali", si legge nella nota del club che "esprime il massimo rispetto per Lionel Messi e per la sua straordinaria carriera, augurando a lui e alla Federazione argentina una serata speciale". I due argentini saranno quindi a totale disposizione di Gasperini nella settimana che porterà al match contro i lariani, mentre i tre convocati, Balerdi, Soulé e Castro, saranno gli ultimi nazionali a rientrare a Trigoria. Ben prima torneranno a disposizione Wesley, Bryan Cristante e Donyell Malen che oggi non si sono allenati in gruppo. La scorsa settimana i tre giocatori si sono sottoposti a terapie, dopo aver dovuto rinunciare alla chiamata delle rispettive nazionali. L'esterno brasiliano sta recuperando da un risentimento muscolare alla coscia, l'azzurro è alle prese con una lombalgia, mentre l'olandese si sta lasciando alle spalle un fastidio al ginocchio. Nei prossimi giorni i tre titolari torneranno ad allenarsi insieme agli altri calciatori rimasti a casa in questa sosta nazionali.
Questione stadio
Intanto, dopo l'ok di ieri della Conferenza dei servizi decisoria, prosegue il lavoro sul fronte stadio. I prossimi step prevedono in parallelo la verifica del PFTE e le procedure di gara, con l'obiettivo di avviare i lavori nella primavera 2027. Il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò ha confermato che il progetto di Pietralata sarà nel dossier che la Figc invierà alla Uefa: una lista di impianti - già pronti, da adeguare o da costruire - in linea con i parametri dell'organismo continentale che svolgerà poi le necessarie verifiche di conformità dei dossier. Solo a quel punto la Federcalcio procederà alla scelta delle cinque sedi ospitanti. Pietralata potrebbe essere non solo la casa del futuro della Roma, ma anche quella di un Europeo.
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