Roma in ansia, a Como senza il suo faro: problema al ginocchio, salta anche il Real

Brutte notizie in casa Roma, dove Gian Piero Gasperini continua la preparazione al big match della sesta giornata di campionato che domenica 11 ottobre vedrà i giallorossi affrontare il Como di Cesc Fabregas al Sinigaglia. Un appuntamento a cui la Roma si presenterà però senza il suo capitano Bryan Cristante, costretto in infermeria da un'infiammazione al ginocchio che gli è già costata la spedizione azzurra in Nations League: al suo posto Roberto Mancini ha convocato l'ex Toro e Milan Samuele Ricci, ora in prestito ai lariani. L'entità dell'infortunio concede inoltre ben pochi margini di ottimismo circa la possibile convocazione per la sfida di Champions League contro il Real Madrid dell'ex Jose Mourinho, atteso mercoledì 14 all'Olimpico: appuntamento a cui la presenza di Cristante resta fortemente in dubbio.