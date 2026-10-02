Roma in ansia, a Como senza il suo faro: problema al ginocchio, salta anche il Real
Brutte notizie in casa Roma, dove Gian Piero Gasperini continua la preparazione al big match della sesta giornata di campionato che domenica 11 ottobre vedrà i giallorossi affrontare il Como di Cesc Fabregas al Sinigaglia. Un appuntamento a cui la Roma si presenterà però senza il suo capitano Bryan Cristante, costretto in infermeria da un'infiammazione al ginocchio che gli è già costata la spedizione azzurra in Nations League: al suo posto Roberto Mancini ha convocato l'ex Toro e Milan Samuele Ricci, ora in prestito ai lariani. L'entità dell'infortunio concede inoltre ben pochi margini di ottimismo circa la possibile convocazione per la sfida di Champions League contro il Real Madrid dell'ex Jose Mourinho, atteso mercoledì 14 all'Olimpico: appuntamento a cui la presenza di Cristante resta fortemente in dubbio.
Cristante: i numeri con Roma e Italia
Giunto a Trigoria nel giugno 2018, Cristante vanta 370 presenze con la maglia della Roma, con un bilancio complessivo aggiornato a 22 gol - di cui l'ultima contro il Fenerbahce alla prima di Champions - e 23 assist. Con la nazionale magggiore, dove ha esordito nell'ottobre del 2017 agli ordini di Gian Piero Ventura, conta invece 48 presenze e 2 gol.
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