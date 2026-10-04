Lo stadio nuovo, il mercato e le idee di Gasperini: Roma, Galantic dice tutto 

Gli avevano raccomandato di fare meno il tifoso. Poi Soulé ha segnato contro l’ Atalanta e John Galantic ha dimenticato la consegna: «Non ho capito più niente». Il nuovo ceo della Roma racconta così, al Festival dello Sport, il mestiere che ancora deve imparare: contenersi allo stadio. Accanto ha Gian Piero Gasperini, il «collega esigente» trovato in Galles al suo primo giorno con la squadra, fra ritiro e trattative. «È stato un battesimo di fuoco». L’estate ha lasciato una rosa rinforzata e una casella ancora da riempire, quella dell’esterno sinistro offensivo. A Trento la domanda torna: arriverà a gennaio? «La prossima domanda? Siamo sempre vigili, vediamo se ci sono opportunità». Prima dei conti, però, vengono i ricordi. «La passione per la Roma è nata grazie a mio padre, mi portava allo stadio quando venivamo in Italia». Nato a Boston nel 1961, ha ereditato l’amore per quei colori da papà Ivan, che aveva vissuto nella Capitale fra il 1939 e il 1951. Ricorda Totti, con il passaggio al volo spalle alla porta che definisce «poesia», e Cafu, con il triplo sombrero a Nedved. «Non avrei mai immaginato che poi sarei tornato in questo ruolo».

Un master ad Harvard, gli inizi in Procter & Gamble, gli incarichi in Chanel e Tod’s: il percorso del manager aveva già incrociato quello del romanista. Nel 2014 Galantic era entrato nel consiglio di amministrazione del club come indipendente , durante la presidenza Pallotta. Nel 2017 anche nel Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi. L’esperienza si era conclusa nel settembre 2020, dopo il cambio di proprietà: proprio durante la transazione aveva conosciuto i Friedkin. La nomina a ceo, annunciata il 29 luglio, è arrivata dopo anni di colloqui. «Non è una mossa per la carriera perché l’ho già fatta, è una mossa di passione e convinzione». A decidere il ritorno, spiega, l’impegno e le risorse assicurati dalla proprietà.

Roma, Galantic e Gasperini: il rapporto sul mercato

Il mercato è stato il primo terreno di confronto con Gasperini. Centrale la riunione in Galles con Galantic, seguita dalla svolta verso una maggiore sostenibilità. Il tecnico aveva detto: «Sono cambiate le comunicazioni». Aveva spiegato che negli accordi con la Uefa contano gli ingaggi, oltre ai cartellini; anzi, possono avere un peso specifico decisamente maggiore. Il rapporto con Gasperini si è costruito nell’estate del ritorno in Champions League, fra richieste di rinforzi e limiti di spesa. Il nuovo ceo doveva chiarire quanto la società potesse investire. Proprio quei colloqui frequenti hanno dato all’allenatore un interlocutore diretto fra squadra e proprietà: qualcuno con cui discutere, anche quando le risposte non erano quelle sperate. Un rapporto, alla fine, rafforzato dal mercato, con Gasp più tutelato dalla presenza di un rappresentante dei Friedkin al suo fianco.

Roma, giovani di Trigoria e nuovo stadio: il progetto dei Friedkin

Prima del Fenerbahce, Galantic ha difeso il bilancio del lavoro estivo: qualità aumentata, monte ingaggi ridotto, giocatori chiave trattenuti. Poi c’è un tema sul quale i due parlano la stessa lingua: i ragazzi di Trigoria. Gasperini ha ricordato il sacrificio di Romano, ceduto al Cagliari per il bilancio. Galantic dice: «Non si può sempre vivere di plusvalenze». Vuole far crescere Lulli e Pisilli, rinnovare le giovanili con D’Amico e Margiotta, creare una Under 23 che accompagni il salto dalla Primavera alla prima squadra. Nel percorso entrano anche le sinergie con il Cannes. Lo stadio è la scommessa sui ricavi: Galantic prevede la prima pietra verso marzo-aprile e una svolta fra quattro anni. Indica un investimento da 1,3 miliardi e una Sud più raccolta, in uno stadio pensato per avvicinare i tifosi. Dei Friedkin difende il silenzio: lavorano dietro le quinte, ora hanno chiesto a lui di parlare. Dan a Trento? «Al massimo un caffè». Per Galantic, intanto, calcoli e numeri a parte, resta la prova più difficile da superare: il prossimo gol della Roma.