Gasperini: "Il Como tra le migliori di A. Cristante? Non vogliamo rischiare". Sul no a Dybala...

"Cristante sta recuperando, ha un problema al ginocchio, ci vuole il suo tempo. Se salta Como e Real? Non è sicuro, ma non vogliamo rischiare niente. Le partite sono tante, l'obiettivo è recuperarlo al meglio". Così il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky Sport. "I cinque cambi aiutano con tutte queste partite - ha aggiunto -. Il dispendio energetico per i giocatori è notevole. Paradossalmente, per gli allenatori la gestione è un po' meno complicata. Hai la possibilità di ruotare i giocatori e hai meno problematiche perché tutti i giocatori hanno la speranza e la possibilità di partecipare a più gare in poco tempo. Lo svantaggio sono gli infortuni, perché giocando così tante partite il pericolo è che ci siano". "La scelta di non mandare Dybala e Molina alla partita di addio di Messi alla nazionale? Siamo troppo in prossimità di una gara importante, e siamo un po' distanti dall'Argentina. Sarebbe significato fargli fare tante ore di volo, e abbiamo preferito di no" ha spiegato il tecnico della Roma parlando della scelta del club giallorosso di non autorizzare il viaggio in Argentina di Dybala e Molina per il match di addio di Lionel Messi alla sua nazionale.