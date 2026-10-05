Gasperini: "Il Como tra le migliori di A. Cristante? Non vogliamo rischiare". Sul no a Dybala...
"Cristante sta recuperando, ha un problema al ginocchio, ci vuole il suo tempo. Se salta Como e Real? Non è sicuro, ma non vogliamo rischiare niente. Le partite sono tante, l'obiettivo è recuperarlo al meglio". Così il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky Sport. "I cinque cambi aiutano con tutte queste partite - ha aggiunto -. Il dispendio energetico per i giocatori è notevole. Paradossalmente, per gli allenatori la gestione è un po' meno complicata. Hai la possibilità di ruotare i giocatori e hai meno problematiche perché tutti i giocatori hanno la speranza e la possibilità di partecipare a più gare in poco tempo. Lo svantaggio sono gli infortuni, perché giocando così tante partite il pericolo è che ci siano". "La scelta di non mandare Dybala e Molina alla partita di addio di Messi alla nazionale? Siamo troppo in prossimità di una gara importante, e siamo un po' distanti dall'Argentina. Sarebbe significato fargli fare tante ore di volo, e abbiamo preferito di no" ha spiegato il tecnico della Roma parlando della scelta del club giallorosso di non autorizzare il viaggio in Argentina di Dybala e Molina per il match di addio di Lionel Messi alla sua nazionale.
Il Como e la maxi-sosta
"Del Como apprezziamo tutti l'evoluzione che ha avuto. Non è solo un'evoluzione dovuta agli investimenti della proprietà, ma anche alla qualità dei giocatori presi e del gioco che esprimono. Questo fa sì che sia una delle squadre migliori del nostro campionato. Può vincere lo scudetto? Non so, tutti riconosciamo che l'Inter è la squadra più forte, però con tutte le altre il Como se la può sicuramente giocare" ha dichiarato Gasp sulla prossima avversaria in campionato, il Como di Cesc Fabregas, che i giallorossi affronteranno domenica 11 ottobre. Poi, sulla maxi-sosta per le nazionali ha ammesso: "Se chiedete in giro non c'è grande soddisfazione, ma ormai è andata così. Decideranno poi se sarà il caso di ripeterla". E su come è stata gestita dalla Roma questa pausa: "Avevamo un numero piuttosto ridotto di giocatori e non potevamo fare amichevoli, quindi abbiamo pensato di dare continuità al lavoro nella prima settimana, poi ci siamo presi dei giorni di riposo. Da domani cominciamo a calarci nella realtà del campionato, che abbiamo lasciato in un momento molto positivo e fatto di belle prestazioni".
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