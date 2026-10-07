Gasperini e Fabregas, dalle polemiche alla stima: tocca di nuovo a Como-Roma
A maggio, con Roma e Como appena qualificate in Champions, Gasperini e Fabregas si ritrovarono nel post partita. «Complimenti mister», cominciò Cesc. «Siete stati bravissimi, vedere giocare il Como è sempre stato molto piacevole», rispose Gasp, con una battuta sulle cadute dei comaschi: «A parte quando si buttano un po’ in terra». Lo spagnolo sorrise: «A parte quando giochiamo con i portieri!». Scherzavano sui motivi del litigio di pochi mesi prima. Domenica si ritrovano al Sinigaglia, nella 6ª giornata di A. Il 15 marzo a Como, Gasp era uscito senza stringere la mano a Fabregas.
Fabregas e Gasperini
La Roma aveva perso 2-1 dopo il vantaggio di Malen; l’espulsione di Wesley aveva esasperato il finale. Gasp contestò il rosso e accusò i lariani: «Non è la prima volta che il Como ha queste situazioni, quindi sicuramente sono anche molto cercate». E il tecnico catalano: «Quando ho visto che andava via verso il tunnel mi sono intristito un po’. Ritengo sia una questione di rispetto». Ma il rapporto era cominciato con tutt’altre parole. Nel settembre 2024 Cesc aveva definito Gasperini «un top».
Ammirava l’impronta dell’Atalanta. Il Como non aveva ancora vinto: a Bergamo lo spagnolo promise di non difendersi. Vinse 3-2. Gasp riconobbe: «Fabregas fa un calcio molto propositivo». Al ritorno, il 25 gennaio 2025, la doppietta di Retegui ribaltò il vantaggio lariano: 2-1, alla vigilia dei 67 anni del piemontese. Quattro confronti, due successi ciascuno. Sul lago, Gasperini ha vinto con l’Atalanta e perso con la Roma, che non passa a Como dal 30 aprile 1989, quando segnò Manfredonia.
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