Gasperini: "Svilar ko, ecco per quanto tempo sarà fuori. Su Wesley vi dico..."
La pausa nazionali è terminata e anche per la Roma è il momento di tornare in campo. I giallorossi domenica 11 ottobre alle 12:30 sfideranno il Como, ma per Gian Piero Gasperini arrivano brutte notizie visto che Svilar si è infortunato (ma il Como dovrà fare a meno di Kean). A confermarlo è stato proprio l'allenatore della Roma, che in conferenza stampa alla vigilia della partita ha detto: "Abbiamo perso Svilar per alcune settimane: ha avuto una frattura da stress in allenamento, sul quinto dito nella parte inferiore. La frattura non è scomposta, ma richiederà un mese almeno di guarigione. Si sta decidendo se decidere di mettere una vite, questo lo farà rientrare dopo la sosta. Ha avuto una contusione contro l'Inter, poi la frattura è arrivata due settimane dopo. Sarà una tegola, ma nelle stagioni succedono questi imprevisti".
Il sostituto di Svilar
Sul suo sostituto: "Prepareremo Gollini, che avrà modo di tornare importante. Sul resto, sono rientrati tutti gli effettivi: ieri si sono allenati tutti. A parte Cristante, c'è solo Koulierakis con una contusione: domani non ci sarà. Gollini è un giocatore che ha giocato con continuità soltanto con me. Sicuramente, è un ottimo secondo e ora ha la possibilità di giocare. Con me era arrivato in Nazionale quindi ha valore. Si è allenato sempre bene, deve avere la fiducia di tutti. Adesso avrà continuità".
E a proposito di infortunati, Lorenzo Pellegrini è pronto a tornare? "Sono tutti pronti - ha detto Gasperini -, gli argentini sono tornati per ultimi. Gli altri sono arrivati: qualcuno ha giocato di più, qualcuno di meno. Adesso si riparte e avremo modo di giocare tanto. Ripartiamo da domani da dove ci siamo fermati: con fiducia e condizione. Sarà una gara molto importante. Pellegrini sta bene, per lui queste settimane sono state utilissime: è recuperato. Wesley è al 100%? Vedremo un'alternanza sulle corsie esterne? Per me ha fatto ottime partite: con l'Inter è stato straordinario. Sulle corsie, come con gli altri ruoli, giocando tanto avremo modo di alternarci".
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