Gasperini esalta Dybala e tuona sul rosso a Malen: "È ora di smetterla, abbiamo subito per anni..."

"Dybala è stato straordinario, anche quando, nel secondo tempo, veniva a ripulire alcune situazioni. Non era facile in inferiorità numerica. Credo che abbia disputato, come i suoi compagni, una partita di grande spessore. Non ricordo palloni persi, anzi, mi sembra nuovamente forte nello spunto". Così a Dazn Gian Piero Gasperini al termine del pareggio di Como, arrivato nonostante l'inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. L'allenatore della Roma ha elogiato la prova di sacrificio di Dybala: "Peccato per quella situazione nel primo tempo, in cui avrebbe potuto fare gol. Però, anche oggi, ha offerto una prestazione straordinaria". Una volta espulso Malen, Gasp ha deciso di continuare con la Joya unica punta anziché inserire Castro. "Era la soluzione naturale con quei giocatori in campo. Però mi ha convinto quello che stava facendo, perché ha cominciato a catalizzare diversi palloni, a darci respiro e la possibilità di uscire - spiega il tecnico -. C'è stata qualche situazione dalla quale, per pochissimo, sarebbe potuta nascere anche una ripartenza pericolosa. È stato continuo per tutti i 90 minuti. Certo, non era facile. Lui era quello un po' più penalizzato, perché doveva muoversi in mezzo ai due centrali del Como, ma lo ha fatto con grande intelligenza e grande qualità, da calciatore vero che conosce il calcio".

"Gollini? Saprà sostituire Svilar" Sulla prestazione: "Nel primo tempo abbiamo avuto delle ottime situazioni per fare gol. Ne ha avute anche un paio importanti il Como, ma credo che noi abbiamo dato la sensazione di poter andare in vantaggio. Poi è chiaro che, se su 90 minuti ne giochi 30 in inferiorità numerica, significa che hai giocato due terzi della partita contro una squadra forte come il Como in parità numerica. Il nostro rammarico è questo, perché chiaramente non so come sarebbe finita la partita, ma mi sembrava che fossimo abbastanza fiduciosi di avere delle ottime chance. Così siamo stati costretti a difenderci e lo abbiamo fatto con grande lucidità e grande ordine. È chiaro che, quando giochi 30 minuti in dieci, esci con un pareggio e va bene lo stesso". Poi l'elogio a Gollini, chiamato in una partita complicata a prendere il posto dell'infortunato Svilar: "Indubbiamente è stato bravo anche nel gioco di rilancio, sia con i piedi sia con le mani, soprattutto nel primo tempo. È chiaro che anche la squadra lo ha messo nelle condizioni di giocare in questo modo. È stato comunque attento e preciso. La squadra lo ha messo nella condizione di non dover compiere grandi interventi, però lui è un portiere che saprà sostituire molto bene Svilar".