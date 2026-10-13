Dybala, prima Mourinho e poi il rinnovo Roma? Quelle parole sul futuro…

ROMA - Nemmeno il tempo di digerire il pari di Como che la Roma torna in campo. E non in una gara qualunque, ma contro il Real Madrid di un ‘certo’ José Mourinho che rimarrà per sempre nei cuori dei tifosi. Per novanta minuti, però, andranno messe da parte le emozioni e anche le delusioni di un’ultima giornata di campionato che ha portato in dote un pari figlio anche del rosso a Malen. E dall’olandese ripartirà Gasperini in Champions con al suo fianco il solito Paulo Dybala. D’altronde l’argentino sta bene e lo ha dimostrato anche domenica, quando in inferiorità numerica si è caricato la Roma sulle spalle giocando da ‘nove’.