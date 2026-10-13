Gasperini e la Roma da Champions: "Non ci snaturiamo. Mourinho? Gli invidio quanto fa spendere"
La Roma si prepara al big match di Champions League contro il Real Madrid. Un match sulla carta molto difficile ma i giallorossi potranno contare sulla spinta del pubblico dell'Olimpico per provare a portare a casa un risultato positivo. Il pari col Como in campionato è già in archivio perché ora c'è da lavorare sui blancos allenato dall'ex tecnico romanista José Mourinho. Alla vigilia del match sono Gasperini e Malen a parlare.
Gasperini, conferenza Roma-Real Madrid
Gasperini analizza così la sfida contro il Real Madrid: "Vogliamo misurarci con una formazione top in Europa anche se ha bisogno di rodaggio. Rimane comunque una squadra forte, che ha battuto l'Inter, e una gara d'alto prestigio che vale per la classifica. La squadra ha grandi risorse, credo che nel tempo potrà soltanto crescere e resta una squadra pericolosissima che può vincere ogni tipo di gara. Percorso? Difficile avere come metro di paragone il Real Madrid per quello che rappresenta nel mondo. Sono il club più titolato e con più tifosi, quindi il paragone vale solo sul campo e durante la partita. Il nostro obiettivo è misurarci con loro per capire quanto possiamo essere competitivi".
Mourinho e la Roma
Poi la risposta a una domanda su Mourinho: "Nei confronti di José c'è stato un amore importante da parte dei tifosi e quindi merità il riconoscimento che gli tributerà il pubblico di Roma. Sono cose che ognuno sente dentro e non si possono frenare. Sono convinto, comunque, che al fischio d'inizio i sentimenti verranno messi da parte e la gente tiferà per la propria squadra. Il paragone con la sua Roma? Due squadre diverse, noi siamo in crescita e siamo molto tosti. Il gruppo è convinto, soprattutto dopo aver raggiunto la Champions, questo ha anche dato risorse importanti. La sua Inter era una corazzata, mentre la Roma con lui è cresciuta. Parla la sua carriera per lui. Gli ruberei l'empatia che ha per farsi comprare giocatori straordinari dai propri club facendogli spendere grandi cifre (ride ndr)".
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