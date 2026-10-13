Gasperini e la Roma da Champions: "Non ci snaturiamo. Mourinho? Gli invidio quanto fa spendere"

La Roma si prepara al big match di Champions League contro il Real Madrid. Un match sulla carta molto difficile ma i giallorossi potranno contare sulla spinta del pubblico dell'Olimpico per provare a portare a casa un risultato positivo. Il pari col Como in campionato è già in archivio perché ora c'è da lavorare sui blancos allenato dall'ex tecnico romanista José Mourinho. Alla vigilia del match sono Gasperini e Malen a parlare.

Gasperini, conferenza Roma-Real Madrid Gasperini analizza così la sfida contro il Real Madrid: "Vogliamo misurarci con una formazione top in Europa anche se ha bisogno di rodaggio. Rimane comunque una squadra forte, che ha battuto l'Inter, e una gara d'alto prestigio che vale per la classifica. La squadra ha grandi risorse, credo che nel tempo potrà soltanto crescere e resta una squadra pericolosissima che può vincere ogni tipo di gara. Percorso? Difficile avere come metro di paragone il Real Madrid per quello che rappresenta nel mondo. Sono il club più titolato e con più tifosi, quindi il paragone vale solo sul campo e durante la partita. Il nostro obiettivo è misurarci con loro per capire quanto possiamo essere competitivi".