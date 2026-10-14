Totti: "Torno all'Olimpico ma non alla Roma. Gasperini top player, lo scudetto..."

"Io sono cresciuto con Panini, all'epoca costava 200 lire un pacchetto ed erano momenti indimenticabili. Era difficile finirlo in tempi brevi, era divertente perché passavi metà pomeriggio ad attaccare le figurine. C'era però una squadra che io mettevo a testa in giù, non posso dire quale...". Lo ha detto Francesco Totti, ambassador della Lega Serie A, nel corso della presentazione del nuovo album Calciatori Panini 2026/27. "La figurina speciale? Fin da piccolo il mio idolo era Giannini, ma con l'album avevi la possibilità di conoscere tutti i calciatori dalla Serie A alla Serie B", ha aggiunto. Infine Totti ha confermato che questa sera sarà all'Olimpico per Roma-Real Madrid di Champions League. "Dopo 2 anni torno allo stadio", ha detto Totti a cui è stato donato un premio 'Player of the Match' alla carriera oltre a una serie di maxi figurine che lo ritraevano nella sua lunghissima carriera con la Roma e la Nazionale.

Totti: "La Roma può competere per lo scudetto" "Il top player della Roma? Non ce n'è uno in particolare, in questo momento penso che tutta la squadra stia facendo bene però se devo citare uno metto il mister Gasperini perché sta creando un grande gruppo compatto, unito, che dimostra voglia di vincere". Sulle possibilità di vittoria del titolo per i giallorossi, ha poi proseguito: "Una Roma da scudetto o manca ancora qualcosa? E' una Roma che può competere per lo Scudetto, sappiamo che l'Inter ha una marcia in più però è una squadra che può dare filo da torcere", ha aggiunto. Inter che ha però una marcia in meno invece in Europa? "No, si può perdere una partita sia in Europa sia in campionato, il problema è che in Italia quando perdi una partita si amplifica tutto. L'Inter è una grande squadra, competitiva, una squadra che arriverà in fondo sia in Italia che in Europa", ha detto Totti.