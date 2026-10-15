Pagelle Roma-Real: Dybala indiavolato, disastro Molina. Mou zittisce tutti, Rudiger tabula rasa

Tre gol in sei minuti. Sta tutta qui la notte Champions della Roma, che sul parzia di 3-1 sul Real Madrid dell'ex Mourinho si è poi arresa alle reti di Espi , Endirck e Rudiger , con quest'ultimo che nel segnare la rete del definitivo 4-3 si è unito alla (dolorosa) serata fra ex senza esultare. Resta quellla porzione "perfetta" di gara giocata dalla formazione di Gasperini , "superiore in tutti gli aspetti" , come ammesso dallo stesso Mou nel post-gara, che al terzo round in Europa riceverà lo Slovan Bratislava. Prima però, un'altro appuntamento con l'ex: il Genoa di De Rossi atteso sabato 17 all'Olimpico. Questi i voti e giudizi dei protagonisti della seconda giornata di Champions League.

Mancini 6,5 - Sfoggia tutto il repertorio caratteriale per frenare le avanzate spagnole. Spende il giallo su Mbappé e la sua gara finisce.

Balerdi (18' st) 5 - Entra con garra, ma a volte è distratto. Come in marcatura su Endrick.

Ndicka 6,5 - Pulito e preciso quando i blancos puntano al cuore dell'area. Alza la linea, è sempre posizionato al posto giusto.

Hermoso 5,5 - Salta scoordinato nel tentativo di anticipare Mbappé e il francese non fa sconti. Fatica anche su Endrick. Koulierakis (36' st) ng

Wesley 6,5 - Attacca e difende, rincorre e punta. Ha dieci polmoni per star dietro alle frecce blancos.

De Roon 7 - Il soldato prediletto di Gasp accende la serata con un siluro da fuori area. È l'uomo ovunque, recupera e apre l'azione che porta al nuovo vantaggio.

Koné 6 - Giù dopo un quarto d'ora intenso e in pieno controllo, esce in lacrime per un guaio muscolare. Pisilli (17' st) 6,5 - Si adatta subito alla partita: pulito nel mezzo, scaltro nell'attaccare la profondità.

Molina 4,5 - Da quel lato la Roma rallenta: tra tocchi e controlli sbagliati, è la spinta che manca. Reagisce tardi e Espì segna, perde pure il duello in area decisivo con Rudiger.

Soulé 7 - Parte forte, è pimpante e ispirato. Fatica quando Cucurella si sgancia, ma è episodico. La vera chicca è l'assist per la doppietta di Malen. Pellegrini (18' st) 6 - Gioca una fase di gara con la Roma in calo, potrebbe gestire meglio qualche pallone.

Dybala 6,5 - Indiavolato nella prima pressione, si allunga e scippa la palla che porta al vantaggio. Più di fatica che di qualità, fino a che il fisico regge.

Mora (1' st) 6,5 - Palla coi giri giusti e Malen punisce. Poi cala.

Malen 7,5 - Gli mancava una notte stellare per imporsi anche sul palcoscenico europeo. Doppietta e gioia solo personale, esce pure lui a testa bassa.

All. Gasperini 5,5 - La Roma si butta via: dal paradiso all'inferno in tre corner. 80 minuti da applausi e un finale da cancellare. I cambi non lo aiutano.