Pagelle Roma-Real: Dybala indiavolato, disastro Molina. Mou zittisce tutti, Rudiger tabula rasa
Tre gol in sei minuti. Sta tutta qui la notte Champions della Roma, che sul parzia di 3-1 sul Real Madrid dell'ex Mourinho si è poi arresa alle reti di Espi, Endirck e Rudiger, con quest'ultimo che nel segnare la rete del definitivo 4-3 si è unito alla (dolorosa) serata fra ex senza esultare. Resta quellla porzione "perfetta" di gara giocata dalla formazione di Gasperini, "superiore in tutti gli aspetti", come ammesso dallo stesso Mou nel post-gara, che al terzo round in Europa riceverà lo Slovan Bratislava. Prima però, un'altro appuntamento con l'ex: il Genoa di De Rossi atteso sabato 17 all'Olimpico. Questi i voti e giudizi dei protagonisti della seconda giornata di Champions League.
Le pagelle della Roma
Gollini 6 - Mette due volte i guantoni contro Mbappé, non può nulla su tutti i gol.
Mancini 6,5 - Sfoggia tutto il repertorio caratteriale per frenare le avanzate spagnole. Spende il giallo su Mbappé e la sua gara finisce.
Balerdi (18' st) 5 - Entra con garra, ma a volte è distratto. Come in marcatura su Endrick.
Ndicka 6,5 - Pulito e preciso quando i blancos puntano al cuore dell'area. Alza la linea, è sempre posizionato al posto giusto.
Hermoso 5,5 - Salta scoordinato nel tentativo di anticipare Mbappé e il francese non fa sconti. Fatica anche su Endrick. Koulierakis (36' st) ng
Wesley 6,5 - Attacca e difende, rincorre e punta. Ha dieci polmoni per star dietro alle frecce blancos.
De Roon 7 - Il soldato prediletto di Gasp accende la serata con un siluro da fuori area. È l'uomo ovunque, recupera e apre l'azione che porta al nuovo vantaggio.
Koné 6 - Giù dopo un quarto d'ora intenso e in pieno controllo, esce in lacrime per un guaio muscolare. Pisilli (17' st) 6,5 - Si adatta subito alla partita: pulito nel mezzo, scaltro nell'attaccare la profondità.
Molina 4,5 - Da quel lato la Roma rallenta: tra tocchi e controlli sbagliati, è la spinta che manca. Reagisce tardi e Espì segna, perde pure il duello in area decisivo con Rudiger.
Soulé 7 - Parte forte, è pimpante e ispirato. Fatica quando Cucurella si sgancia, ma è episodico. La vera chicca è l'assist per la doppietta di Malen. Pellegrini (18' st) 6 - Gioca una fase di gara con la Roma in calo, potrebbe gestire meglio qualche pallone.
Dybala 6,5 - Indiavolato nella prima pressione, si allunga e scippa la palla che porta al vantaggio. Più di fatica che di qualità, fino a che il fisico regge.
Mora (1' st) 6,5 - Palla coi giri giusti e Malen punisce. Poi cala.
Malen 7,5 - Gli mancava una notte stellare per imporsi anche sul palcoscenico europeo. Doppietta e gioia solo personale, esce pure lui a testa bassa.
All. Gasperini 5,5 - La Roma si butta via: dal paradiso all'inferno in tre corner. 80 minuti da applausi e un finale da cancellare. I cambi non lo aiutano.
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