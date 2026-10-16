Roma, è emergenza: ansia Dybala e Koné

ROMA - Il day after non è stato certo come tutti se lo aspettavano quando a 10 minuti dalla fine la Roma vinceva 3-1 all’Olimpico contro il Real Madrid, nella gara che sanciva il ritorno dei giallorossi in Champions davanti ai propri tifosi. Il 4-3 finale per la squadra di Mourinho è stata una doccia fredda tra rimpianti, errori dei singoli e infortuni che fanno tremare tutti dentro Trigoria. Perché ce n’è uno più di altri che in queste ore preoccupa Gasperini: quello di Manu Koné. Il francese è stato costretto a lasciare il campo al 15’ del primo tempo, lo ha fatto zoppicando e mettendosi la maglia a coprirsi il volto. Il tecnico nel post partita ha parlato di uno stiramento della coscia destra, gli accertamenti di oggi diranno invece quale sarà il reale stato dell’arte del francese. Si teme una lesione, ma da capire il grado, soprattutto in una fase in cui si gioca ogni tre giorni e da qui alla prossima sosta ci saranno altre sette gare in venti giorni. Sembra certo che il calciatore rientrerà almeno dopo il secondo break per le nazionali e per questo Gasperini sta già correndo ai riparti in vista di una gara, quella di domani, che porterà la Roma ad affrontare la prima vera emergenza della stagione.

La situazione di Dybala D’altronde Koné non sarà il solo assente, perché il secondo problema della gara contro il Real è stato il cambio di Dybala nell’intervallo. A fine partita si è parlato di semplice risentimento muscolare al polpaccio destro e anche all’indomani della delusione contro i Blancos le prime sensazioni sembrano trovare conferma. Filtra ottimismo, infatti, affinché l’argentino possa aver escluso problemi più gravi, nonostante resti fortemente in dubbio per la gara contro il Genoa. Nessuno vuole rischiare e così se anche i suoi accertamenti confermeranno quanto filtrato ieri dall’entourage, allora il rientro potrebbe essere di nuovo in Champions contro il Bratislava. Una cosa è certa: per il ritorno di De Rossi all’Olimpico, alla Roma mancherà la sua colonna centrale, perché ai problemi di Koné e Dybala si era già aggiunto prima quello di Mile Svilar. Il portiere belga tornerà dopo la sosta per via di una frattura da stress del mignolo del piede ed ecco allora che le scelte di domani sembrano essere abbastanza obbligate.