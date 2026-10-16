Gasperini: "Endrick come Gatti, come stanno Dybala e Kone. Genoa più organizzato del Real Madrid"

La Roma si prepara a ripartire dopo la sconfitta contro il Real Madrid , con il Genoa all'Olimpico e un’emergenza infortuni che condiziona le scelte di Gian Piero Gasperini . Alla vigilia della sfida, il tecnico giallorosso ha fatto il punto sulle condizioni di Koné e Dybala, su Cristante e sulle possibili soluzioni per ridisegnare il centrocampo. Ma il momento impone anche una riflessione più ampia: la Roma deve imparare a gestire la pressione nei finali di partita, senza lasciarsi abbattere dagli episodi negativi. E qui è scattato un paragone tra Endrick e Gatti della Juve . Ora l'allenatore non vuole distrazione e ha elogiato anche la squadar dell'ex De Rossi: "Avranno un'organizzazione superiore al Real".

Roma-Genoa, la conferenza di Gasperini

Gasperini ha fatto subito chiarezza sugli ultimi infortuni subiti contro il Real: "Koné ha una lesione di primo grado, non particolarmente significativa ma ci vuole il tempo necessario. Speriamo di averlo con il Sassuolo. Dybala ha avuto un affaticamento sul gemello del polpaccio e speriamo di recuperarlo per la prossima settimana". Sulle possibilità tattiche contro il Genoa: "Pellegrini a centrocampo? Vista l'emergenza lo può fare, in attesa di recuperare Cristante. Castro? Lui è un ragazzo di valore e sicuramente domani avrà una buona opportunità".

Il tecnico della Roma ha poi risposto a una domanda sull'accostamento tra la sconfitta contro il Real e quella contro la Juve nel 2014 per 3-2, quando Garcia disse "Ho capito che potremo vincere lo scudetto": "Se anche ora abbiamo la possibilità di conoscere il nostro valore? Sì, ma senza parlare di scudetto o traguardi. Questa squadra ha valore, ultimamente abbiamo giocato con Como, Inter e Real, avversarie importanti. Nell'arco di una partita si possono creare defezione o qualcosa di imprevisto come l'espulsione di Malen. Noi usciamo da queste tre partiti rafforzati: se non succedono cose particolari, ce la giochiamo con loro".