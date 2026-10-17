Emergenza Roma: da Dybala a Malen, quante assenze! Gasperini convoca Paratici: è il figlio dell'ex Juve

La Roma si avvicina alla sfida contro il Genoa con le rotazioni ridotte e diverse pedine importanti costrette a fermarsi. Gasperini ha diramato la lista dei convocati per la gara dell'Olimpico, confermando le difficoltà anticipate in conferenza stampa: oltre a Cristante, ancora indisponibile, e a Malen, fermato dalla squalifica, pesano le assenze di Dybala, Koné e Svilar. Una situazione che ha spinto il tecnico a guardare anche al settore giovanile, come aveva preannunciato, aggregando quattro ragazzi della Primavera: Di Nunzio, Arena, Paratici e Camara. Un'emergenza che restringe le possibilità di scelta e chiama la squadra a uno sforzo ulteriore, tra necessità di trovare nuove soluzioni e opportunità per i più giovani di mettersi in mostra.

Roma, da Dybala a Koné e Svilar: le assenze pesano

Le attenzioni sono rivolte soprattutto a Dybala e Koné, due assenze che privano Gasperini di alternative importanti. L'argentino ha subito un semplice affaticamento muscolare, mentre il centrocampista francese è indisponibile per una lesione di primo grado, quindi ne avrà per più tempo. Anche Svilar non figura nella lista dei convocati, costringendo l'allenatore a rivedere le gerarchie tra i pali, dove sono presenti Vasquez, De Marzi e Gollini. A completare il quadro ci sono Cristante, ancora fuori, e Malen, che deve scontare la squalifica dopo il rosso contro il Como.