Emergenza Roma: da Dybala a Malen, quante assenze! Gasperini convoca Paratici: è il figlio dell'ex Juve
Roma, da Dybala a Koné e Svilar: le assenze pesano
Le attenzioni sono rivolte soprattutto a Dybala e Koné, due assenze che privano Gasperini di alternative importanti. L'argentino ha subito un semplice affaticamento muscolare, mentre il centrocampista francese è indisponibile per una lesione di primo grado, quindi ne avrà per più tempo. Anche Svilar non figura nella lista dei convocati, costringendo l'allenatore a rivedere le gerarchie tra i pali, dove sono presenti Vasquez, De Marzi e Gollini. A completare il quadro ci sono Cristante, ancora fuori, e Malen, che deve scontare la squalifica dopo il rosso contro il Como.
Assenze che incidono sulle possibilità di scelta del tecnico, soprattutto in mezzo al campo e in attacco. Durante la conferenza stampa, Gasperini aveva già evidenziato le difficoltà legate ai pochi giocatori a disposizione, anticipando la necessità di aggregare alcuni elementi della Primavera. Una situazione che obbliga i giallorossi a fare i conti con un organico ridotto, proprio in una partita nella quale sarà importante trovare equilibrio, intensità e continuità di rendimento.
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