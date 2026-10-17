Gasperini: "Dobbiamo allargare la rosa"Roma

Emergenza Roma: da Dybala a Malen, quante assenze! Gasperini convoca Paratici: è il figlio dell'ex Juve

I convocati per la sfida contro il Genoa: il tecnico giallorosso mantiene la promessa, tanti Primavera in lista
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Pubblicato il 17.10.2026, 14:18

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La Roma si avvicina alla sfida contro il Genoa con le rotazioni ridotte e diverse pedine importanti costrette a fermarsi. Gasperini ha diramato la lista dei convocati per la gara dell'Olimpico, confermando le difficoltà anticipate in conferenza stampa: oltre a Cristante, ancora indisponibile, e a Malen, fermato dalla squalifica, pesano le assenze di Dybala, Koné e Svilar. Una situazione che ha spinto il tecnico a guardare anche al settore giovanile, come aveva preannunciato, aggregando quattro ragazzi della Primavera: Di Nunzio, Arena, Paratici e Camara. Un'emergenza che restringe le possibilità di scelta e chiama la squadra a uno sforzo ulteriore, tra necessità di trovare nuove soluzioni e opportunità per i più giovani di mettersi in mostra.

Roma, da Dybala a Koné e Svilar: le assenze pesano 

Le attenzioni sono rivolte soprattutto a Dybala e Koné, due assenze che privano Gasperini di alternative importanti. L'argentino ha subito un semplice affaticamento muscolare, mentre il centrocampista francese è indisponibile per una lesione di primo grado, quindi ne avrà per più tempo. Anche Svilar non figura nella lista dei convocati, costringendo l'allenatore a rivedere le gerarchie tra i pali, dove sono presenti Vasquez, De Marzi e Gollini. A completare il quadro ci sono Cristante, ancora fuori, e Malen, che deve scontare la squalifica dopo il rosso contro il Como.

 

 

Assenze che incidono sulle possibilità di scelta del tecnico, soprattutto in mezzo al campo e in attacco. Durante la conferenza stampa, Gasperini aveva già evidenziato le difficoltà legate ai pochi giocatori a disposizione, anticipando la necessità di aggregare alcuni elementi della Primavera. Una situazione che obbliga i giallorossi a fare i conti con un organico ridotto, proprio in una partita nella quale sarà importante trovare equilibrio, intensità e continuità di rendimento.

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