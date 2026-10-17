Magia di Castro, prima gioia per Lulli: la Roma riparte e batte il Genoa dell'ex De Rossi

Ritorno amaro all'Olimpico ancora una volta per Daniele De Rossi. L'anno scorso il suo Genoa aveva perso 3-1 prendendo tre reti nella prima mezz'ora, stavolta la Roma si impone per 2-0 con due gol nella ripresa, firmati Castro e Malen. I giallorossi rialzano la testa dopo la sconfitta con il Real Madrid e tornano a -2 dall'Inter, mentre il Grifone non dà continuità al successo sulla Fiorentina e rimane a quota 4.

La cronaca dell'incontro Tante rotazioni per Gasperini, che oltre agli indisponibili Svilar, Cristante, Koné e Dybala rinuncia allo squalificato Malen e tiene a riposo Hermoso, Mancini, Wesley e Molina. De Rossi risponde con l'altro grande ex El Shaarawy e Messias a supporto di Osmajic. La prima metà del primo tempo è priva di emozioni, si registra solo un destro a giro di El Shaarawy deviato da Pisilli che spiazza Gollini ma termina sull'esterno della rete. A ridosso della mezz'ora si stappa la partita all'improvviso con una traversa a testa: prima Balerdi di testa su angolo di Pisilli, poi El Shaarawy con un destro da fuori area forse sfiorato da Gollini. Nel mezzo Mora di testa chiama alla grande parata Bijlow, con Castro che sulla respinta si ritrova la palla addosso ma è in fuorigioco. I primi 45 minuti si chiudono senza reti.