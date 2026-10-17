"Roma giovanissima, gol di qualità. E col Real meritavamo noi": Gasperini insegue l'Inter e carica

"Stasera non era facile. Nel primo tempo è stato difficile prendere le misure al Genoa, eravamo in crisi sulle palle lunghe. Avevamo una squadra giovanissima in campo ma sono stati tutti bravi, nel secondo tempo siamo venuti fuori". Così Gian Piero Gasperini a Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 contro il Genoa .

"I miglioramenti in zona gol rispetto all'anno scorso? Abbiamo fatto un bel po' di strada, non c'era Malen e c'era molto poco Dybala, ora abbiamo delle conoscenze maggiori, abbiamo accumulato tante partite e assimilato tante sensazioni. I nostri gol sono generalmente di ottima qualità così come le occasioni", ha detto il tecnico della Roma sui progressi della sua squadra, che un anno fa dopo 7 giornate aveva segnato 7 gol mentre ora sono ben 16.

I giallorossi hanno riscattato la sconfitta contro il Real Madrid in Champions. "Perdere in quella maniera è stato devastante perché avremmo strameritato dal punto di vista della qualità di gioco contro una squadra che non creava più niente - ha concluso Gasperini -. Questo ci ha dato enorme fastidio e non avevo dubbi che avremmo reagito così, ho scelto volutamente di cambiare molto perché questi ragazzi avevano un'energia addosso... Il Genoa sul piano tattico non ha i campioni del Real ma ci ha creato problemi nel primo tempo".

Lulli: "Un grande sogno"

"Sono felicissimo, è un grande sogno che si realizza e devo continuare a lavorare. Ringrazio i compagni e il mister, sappiamo che dobbiamo continuare così. Il gruppo mi ha messo subito a mio agio, sono tutti ragazzi d'oro che mi incitano sempre. Il dribbling è quello che mi sento di fare e cerco di farlo sempre bene, a volte non mi riesce tutto ma devo continuare senza paura". Così ai microfoni di Sky Sport Emanuele Lulli, autore del gol del 2-0, il suo primo in Serie A.