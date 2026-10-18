Pagelle Roma-Genoa: Magia Castro, gioia Lulli, lampo Soulé. Gasp riparte, De Rossi in ritardo

La magia di Castro , la prima gioia di Lulli . Così la Roma di Gasperini ha sconfitto all'Olimpico il Genoa l'ex De Rossi dopo l'amara serata con gli altri ex ricevuti in casa, il Real di Mourinho e Rudiger , che hanno lasciato una incontenibile voglia di ripartire dalla vittoria. L'agenda dei giallorossi, rientrati dalla 7ª giornata con 17 punti contro i 19 dell'Inter ( che a Bologna ha ribaltato il vantaggio dei padroni di casa ), prevede ora il ritorno in Champions contro lo Slovan Bratislava, atteso martedì 20 all'Olimpico. Poi, il la trasferta al Maradona di sabato 24. Il Grifone sarà invece impegnato contro il Venezia ( che ha inaugurato il nuovo corso battendo il Napoli in casa ) domenica 25 al Ferraris. A seguire, la gara interna con la Juve di mercoledì 28. Questi i voti e giudizi dei protagonisti della sfida tra Roma e Genoa.

Gollini 6 - Poco impegnato ma attento quando è chiamato in causa come da Osmajic nella ripresa.

Balerdi 6,5 - Bene in difesa dove controlla senza problemi e bene quando si propone in avanti tanto che è suo il primo pericolo nel primo tempo con la traversa colpita.

Ndicka 6,5 - Di fronte ha un avversario duro come Osmajic ma lo tiene a bada senza mai una sbavatura.

Koulierakis 6 - Permette ad Hermoso, poi subentrato, di riposare. Non è impeccabile e infatti Gasperini lo sostituisce nel secondo tempo. Hermoso (17' st) 6 - Subito nella mischia appena entrato e si fa sentire.

Lulli 7 - Sulla fascia è un pericolo costante poi segna il suo primo gol in serie A, meritata l'ovazione e il premio di man of the match. Wesley (32' st) 6 - Entra bene creando scompiglio nella retroguardia rossoblù.

De Roon 6 - È la sua quarta partita in dieci giorni e non si nota a dispetto della carta d'identità. Soprattutto quando si tratta di rompere il gioco del Genoa. Meno brillante in fase offensiva ma ci sta.

Pisilli 6 - Qualche errore di troppo, ma la sua prestazione è intensa. Di Nunzio (42' st) ng

Rensch 5,5 - Uno dei pochi a non convincere nella Roma. Non spinge quasi mai e spesso si abbassa tanto da essere richiamato dallo stesso tecnico giallorosso. Ghilardi (42' st) ng

Soulè 7 - Lampi di gioco ma soprattutto la cavalcata che ha portato al secondo gol della Roma, è sempre un pericolo quando ha la palla tra i piedi.

Mora 6 - Sfiora il gol di testa anticipando Marcandalli ma Bijlow è attento, ci sono però ampi margini di crescita. Pellegrini (17' st) 6 - Mette il suo nell'azione che porta al secondo gol della Roma.

Castro 7 - Si inventa un gol incredibile con un pallonetto in mezzo a un nugolo di giocatori rossoblù. Lotta con Ostigard ma sembra quasi non risentirne.

All. Gasperini 6,5 - Senza alcuni big e dopo la sconfitta col Real si affida ai giovani e la vince.

Le pagelle del Genoa

Bijlow 6 - Si fa trovare pronto su Mora con una gran respinta, non può nulla sui due gol.

Marcandalli 6 - Torna titolare con qualche sbavatura.

Ostigard 6,5 - Comanda la difesa e lotta su ogni pallone, si spinge anche in avanti senza fortuna.

Vasquez 6 - A sinistra qualche volta soffre ma non molla mai.

Ellertsson 5,5 - Spostato a destra non disdegna qualche sortita sulla fascia ma dopo un buon primo tempo si perde nella ripresa: deve dare di più.

Wiafe 6,5 - Prima volta titolare e non si fa intimorire dall'Olimpico.

Frendrup 6 - Si esalta lottando su ogni pallone. Amorim (37' st) ng

Puczka 5,5 - Come per Wiafe anche l'ex Juve è alla prima da titolare: pecca di ingenuità commettendo l'errore che porta all'angolo da cui nasce il primo gol della Roma.

Messias 6 - Rispetto alla Fiorentina incide meno ma rimane comunque una spina nel fianco dei giallorossi. Robinho jr (37' st) ng

El Shaarawy 6,5 - Lampi di classe in quello che è stato per anni il suo stadio. Colpisce una traversa da fuori area. Vitinha (19' st) 6 - Entra con la Roma in vantaggio di un gol e ci prova ma incide poco.

Osmajic 6 - Non è precisissimo ma lotta come un leone con Ndicka per tutta la gara ed è l'ultimo ad arrendersi.

All. De Rossi 5 - Cambia rispetto alla Fiorentina ma il suo Genoa regge un tempo. Tardivo con i cambi.

Arbitro Abisso 6,5 - Senza una sbavatura controlla bene una gara comunque semplice.