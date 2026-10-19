Riserve a chi? Così la 'seconda Roma' fa il gioco di Gasperini: non solo Lulli e Castro

Cinque titolari fuori, due ragazzi a decidere la partita. La Roma batte il Genoa con Castro e Lulli e Gasperini si ritrova qualche argomento in più contro una parola che detesta: gerarchie. «Vi prego di smetterla», aveva chiesto a settembre. Sabato gli mancavano Svilar, Cristante, Koné, Dybala e lo squalificato Malen. Eppure ha potuto lasciare inizialmente fuori anche Mancini, Hermoso e Wesley. L'emergenza ha pesato sulla formazione, senza dettarla per intero. Lo splendido pallonetto di Castro ha sbloccato il risultato e l'argentino. A 22 anni cercava ancora il primo gol con la Roma: lo ha trovato proteggendo il pallone nella mischia e scavalcando Bijlow con un tocco da attaccante sicuro dei propri mezzi. Prima c'era stata la corsa di Lulli, trenta metri per guadagnare l'angolo del vantaggio. Poi il diciannovenne cresciuto a Trigoria si è preso anche il raddoppio, seguendo lo scambio tra Soulé e Pellegrini e arrivando sul tiro dell'argentino deviato da Ostigard. Il primo gol tra i professionisti ha premiato una serata di corse e inserimenti, nella quale Wesley ha potuto aspettare il suo turno in panchina.