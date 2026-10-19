Gasperini: "Non parliamo di scudetto"Roma

Riserve a chi? Così la 'seconda Roma' fa il gioco di Gasperini: non solo Lulli e Castro

I giocatori che sanno attendere la propria occasione per dimostrare di valere sono alla base del vincente gruppo giallorosso
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Stefano Gentili Stefano Gentili

Pubblicato il 19.10.2026, 10:21

4 min

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Cinque titolari fuori, due ragazzi a decidere la partita. La Roma batte il Genoa con Castro e Lulli e Gasperini si ritrova qualche argomento in più contro una parola che detesta: gerarchie. «Vi prego di smetterla», aveva chiesto a settembre. Sabato gli mancavano Svilar, Cristante, Koné, Dybala e lo squalificato Malen. Eppure ha potuto lasciare inizialmente fuori anche Mancini, Hermoso e Wesley. L'emergenza ha pesato sulla formazione, senza dettarla per intero. Lo splendido pallonetto di Castro ha sbloccato il risultato e l'argentino. A 22 anni cercava ancora il primo gol con la Roma: lo ha trovato proteggendo il pallone nella mischia e scavalcando Bijlow con un tocco da attaccante sicuro dei propri mezzi. Prima c'era stata la corsa di Lulli, trenta metri per guadagnare l'angolo del vantaggio. Poi il diciannovenne cresciuto a Trigoria si è preso anche il raddoppio, seguendo lo scambio tra Soulé e Pellegrini e arrivando sul tiro dell'argentino deviato da Ostigard. Il primo gol tra i professionisti ha premiato una serata di corse e inserimenti, nella quale Wesley ha potuto aspettare il suo turno in panchina.

Gasperini e le rotazioni della Roma: spazio a Pellegrini e alle seconde linee

È il vantaggio che Gasperini cerca quando chiede almeno venti giocatori pronti. Domani torna la Champions con lo Slovan Bratislava, sabato c'è il Napoli: far riposare qualcuno prima che si fermi diventa necessario. E il contributo di Pellegrini nell'azione del 2-0 ricorda che si può incidere anche entrando a partita cominciata, senza leggere ogni esclusione come una bocciatura. Mora lo aveva dimostrato contro il Real: dentro dopo l'intervallo per Dybala, assist a Malen prima che la rimonta spagnola oscurasse tutto. Col Genoa il portoghese è partito titolare, ha cercato l'intesa con Soulé e impegnato Bijlow anticipando Marcandalli di testa. Forza ancora qualche giocata, deve imparare a scegliere. Ma comincia a offrire a Gasp la possibilità di concedere una pausa a Dybala anche quando sarà disponibile.

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