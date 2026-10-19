Gasperini: "Lesione per Dybala, tempi più lunghi". Pellegrini, il retroscena sul rinnovo con la Roma

"Lo Slovan è una squadra dinamica, preparata sotto l'aspetto atletico e ha qualche ottimo giocatore. Nel panorama della Champions non è tra quelle di prima fascia, ma tutte le partite di questa competizione sono difficili e non sottovaluteremo l'avversario. Abbiamo bisogno di vincere per alimentare le possibilità di andare avanti". Lo ha detto il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro lo Slovan Bratislava. Poi rispondendo alla domanda se Malen e Castro possono giocare insieme, l'allenatore spiega: "Santiago ha fatto un grande gol l'altra sera, per caratteristiche in questa gara potrebbero giocare insieme, non so se dall'inizio o a partita in corso - ha aggiunto -. Non voglio snaturare le geometrie e gli schemi di una squadra che sta facendo gol e sta creando tante situazioni, solo per la voglia di vedere due giocatori insieme. Il reparto d'attacco sta funzionando con caratteristiche diverse e per adesso va bene così", ha aggiunto.