Pellegrini, lungo stop dopo l'infortunio in Champions: i tempi di recupero
Si ferma Lorenzo Pellegrini in casa Roma e lo stop non sarà breve. Dopo l'infortunio accusato contro lo Slovan Bratislava, il centrocampista si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo - tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra.
Quando torna Pellegrini
Il calciatore giallorosso resterà fermo circa due mesi, ma i tempi di recupero potranno variare anche in base all'evoluzione del quadro clinico. Probabile il rientro direttamente nel 2027 ma il suo infortunio verrà monitorato di volta in volta dalla staff medico del club allenato da Gian Piero Gasperini.
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