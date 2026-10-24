Gasperini applaude Soulé e si sfila da… Allegri: “Spero non con me”

NAPOLI - È una Roma mai doma quella che esce con un pirotecnico 3-3 dal Maradona contro il Napoli. I giallorossi passano sotto 2-0, poi rimontano, subiscono il 3-2 di McTominay e ritrovano il pari con Balerdi, autore di una doppietta. La formazione di Gian Piero Gasperini resta così imbattuta e arriva con il morale altissimo alla sfida di martedì alle 20.45 all'Olimpico contro il Cagliari nel turno infrasettimanale.

Gasperini commenta il pareggio della Roma a Napoli "Sono soddisfatto, tolta la prima mezz'ora con un Napoli superiore. Eravamo in difficoltà nelle uscite e nel proporre: abbiamo creato con Malen, ma avevano una marcia in più. Il secondo tempo è stato bello e forte, avevamo la sensazione di poter vincere. Il terzo gol poteva distruggerci, siamo stati bravissimi a rimontarlo. Avevamo forte convinzione - commenta Gasperini -. Siamo stati bravi a rimanere lucidi, non c'è stata frenesia, abbiamo mantenuto posizioni, ruoli, catene, gioco. Pure i gol sono stati di qualità. Avevamo l'energia di chi è entrato: Balerdi, Molina, tutti. Soulé ha fatto una gara straordinaria, ha giocato anche centralmente, ma lui come altri stanno bene. Siamo in un gran momento, giochiamo un buon calcio e cerchiamo di andare avanti in un morale alto. Abbiamo la sensazione di aver perso due punti, ma per il 3-2 è andata bene così!".