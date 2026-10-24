Gasperini applaude Soulé e si sfila da… Allegri: “Spero non con me”
NAPOLI - È una Roma mai doma quella che esce con un pirotecnico 3-3 dal Maradona contro il Napoli. I giallorossi passano sotto 2-0, poi rimontano, subiscono il 3-2 di McTominay e ritrovano il pari con Balerdi, autore di una doppietta. La formazione di Gian Piero Gasperini resta così imbattuta e arriva con il morale altissimo alla sfida di martedì alle 20.45 all'Olimpico contro il Cagliari nel turno infrasettimanale.
Gasperini commenta il pareggio della Roma a Napoli
"Sono soddisfatto, tolta la prima mezz'ora con un Napoli superiore. Eravamo in difficoltà nelle uscite e nel proporre: abbiamo creato con Malen, ma avevano una marcia in più. Il secondo tempo è stato bello e forte, avevamo la sensazione di poter vincere. Il terzo gol poteva distruggerci, siamo stati bravissimi a rimontarlo. Avevamo forte convinzione - commenta Gasperini -. Siamo stati bravi a rimanere lucidi, non c'è stata frenesia, abbiamo mantenuto posizioni, ruoli, catene, gioco. Pure i gol sono stati di qualità. Avevamo l'energia di chi è entrato: Balerdi, Molina, tutti. Soulé ha fatto una gara straordinaria, ha giocato anche centralmente, ma lui come altri stanno bene. Siamo in un gran momento, giochiamo un buon calcio e cerchiamo di andare avanti in un morale alto. Abbiamo la sensazione di aver perso due punti, ma per il 3-2 è andata bene così!".
Terzo pareggio in campionato per la Roma dopo il 2-2 all'Olimpico contro l'Inter e lo 0-0 al Sinigaglia contro il Como: "Sono tre pareggi diversi, ma abbiamo sempre avuto la sensazione di essere competitivi con le migliori. Con l'Inter stavamo vicini alla vittoria, pure se ha recuperato; col Como siamo stati in 10 per tutto l secondo tempo, praticamente, ma eravamo stati propositivi; oggi è una gara fresca, anche considerando il valore del Napoli, assoluto. Averla rimontata e aver giocato così da un certo punto in poi è una bella iniezione".
Gasperini su Balerdi e De Roon
Gasperini si sofferma poi sui singoli: "Su Balerdi e de Roon l'avevo detto, abbiamo preso due leader, capitani. In queste settimane il loro apporto è stato straordinario. Non hanno messo molto tempo per inserirsi, magari per Marten era più facile, ma Leo conosce il calcio e ha un'energia straordinaria. Addirittura ha fatto doppietta. Un grande rinforzo per me". Sul nervosismo di Allegri a fine gara scherza: "Caspita! Spero non con me! (ride, ndr). Non l'ho buttato fuori io!".
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