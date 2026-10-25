Ravanelli al premio Vialli: "Che spettacolo stare con lui"Calcio

Balerdi eroe Roma, quel retroscena Juve da Ravanelli: "Ne ho parlato con Spalletti, a lui..."

L'argentino ha punito il Napoli con una doppietta, ma Penna Bianca lo aveva previsto già a fine mercato, rivelando anche un dialogo con l'allenatore bianconero
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Pubblicato il 25.10.2026, 12:17

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Ci sono partite che possono cambiare la percezione di un giocatore in appena mezz'ora. Leonardo Balerdi ha scelto il palcoscenico più caldo, il Maradona, per lasciare il segno con una prestazione da protagonista assoluto. Entrato nella ripresa, quando la Roma sembrava ormai con le spalle al muro, il difensore argentino ha ribaltato il copione con una doppietta pesantissima, riportando due volte in partita i giallorossi e strappando un 3-3 che sembrava ormai insperato. Una serata da bomber per un centrale che ha messo in mostra carattere, energia e quella garra sudamericana che Fabrizio Ravanelli aveva indicato come una delle sue qualità migliori a fine mercato a Tuttosport, rivelando anche un retroscena legato alla Juve. Parole che oggi, dopo la partita di Napoli, acquistano un significato ancora più interessante.

Balerdi, garra argentina e istinto da bomber

La Roma si è ritrovata sotto 2-0 e poi, dopo aver recuperato lo svantaggio, ha dovuto nuovamente inseguire il Napoli sul 3-2. In una partita piena di ribaltamenti, Balerdi ha trovato il modo di prendersi la scena. Prima ha firmato il 2-2 al 74', sfruttando una situazione confusa in area e scaraventando il pallone in rete. Poi, quando il nuovo vantaggio di McTominay sembrava aver spento le speranze giallorosse, è tornato a colpire all'89', svettando sul cross di Wesley e siglando il definitivo 3-3. Due gol, due momenti cruciali e un impatto straordinario per un difensore subentrato dalla panchina.

 

 

La sua prova racconta molto più di una semplice doppietta: parla di presenza fisica, determinazione e capacità di restare dentro la partita anche quando tutto sembra complicarsi. È proprio qui che torna attuale la definizione di Ravanelli, che aveva sottolineato come Balerdi, avesse grande garra e sapesse farsi sentire in campo, oltre a essere veloce. Qualità che a Napoli si sono tradotte in una rimonta concreta, con l'argentino capace di trasformarsi da rinforzo difensivo in uomo decisivo sotto porta. Una notte difficilmente pronosticabile, ma destinata a rafforzare la fiducia nei suoi mezzi. E Ravanelli aveva svelato anche l'interesse della Juve...

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