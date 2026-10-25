Balerdi eroe Roma, quel retroscena Juve da Ravanelli: "Ne ho parlato con Spalletti, a lui..."

Ci sono partite che possono cambiare la percezione di un giocatore in appena mezz'ora. Leonardo Balerdi ha scelto il palcoscenico più caldo, il Maradona, per lasciare il segno con una prestazione da protagonista assoluto. Entrato nella ripresa, quando la Roma sembrava ormai con le spalle al muro, il difensore argentino ha ribaltato il copione con una doppietta pesantissima, riportando due volte in partita i giallorossi e strappando un 3-3 che sembrava ormai insperato. Una serata da bomber per un centrale che ha messo in mostra carattere, energia e quella garra sudamericana che Fabrizio Ravanelli aveva indicato come una delle sue qualità migliori a fine mercato a Tuttosport, rivelando anche un retroscena legato alla Juve. Parole che oggi, dopo la partita di Napoli, acquistano un significato ancora più interessante.

Balerdi, garra argentina e istinto da bomber

La Roma si è ritrovata sotto 2-0 e poi, dopo aver recuperato lo svantaggio, ha dovuto nuovamente inseguire il Napoli sul 3-2. In una partita piena di ribaltamenti, Balerdi ha trovato il modo di prendersi la scena. Prima ha firmato il 2-2 al 74', sfruttando una situazione confusa in area e scaraventando il pallone in rete. Poi, quando il nuovo vantaggio di McTominay sembrava aver spento le speranze giallorosse, è tornato a colpire all'89', svettando sul cross di Wesley e siglando il definitivo 3-3. Due gol, due momenti cruciali e un impatto straordinario per un difensore subentrato dalla panchina.