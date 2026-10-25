Balerdi eroe Roma, quel retroscena Juve da Ravanelli: "Ne ho parlato con Spalletti, a lui..."
Balerdi, garra argentina e istinto da bomber
La Roma si è ritrovata sotto 2-0 e poi, dopo aver recuperato lo svantaggio, ha dovuto nuovamente inseguire il Napoli sul 3-2. In una partita piena di ribaltamenti, Balerdi ha trovato il modo di prendersi la scena. Prima ha firmato il 2-2 al 74', sfruttando una situazione confusa in area e scaraventando il pallone in rete. Poi, quando il nuovo vantaggio di McTominay sembrava aver spento le speranze giallorosse, è tornato a colpire all'89', svettando sul cross di Wesley e siglando il definitivo 3-3. Due gol, due momenti cruciali e un impatto straordinario per un difensore subentrato dalla panchina.
La sua prova racconta molto più di una semplice doppietta: parla di presenza fisica, determinazione e capacità di restare dentro la partita anche quando tutto sembra complicarsi. È proprio qui che torna attuale la definizione di Ravanelli, che aveva sottolineato come Balerdi, avesse grande garra e sapesse farsi sentire in campo, oltre a essere veloce. Qualità che a Napoli si sono tradotte in una rimonta concreta, con l'argentino capace di trasformarsi da rinforzo difensivo in uomo decisivo sotto porta. Una notte difficilmente pronosticabile, ma destinata a rafforzare la fiducia nei suoi mezzi. E Ravanelli aveva svelato anche l'interesse della Juve...
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