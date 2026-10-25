Roma, Gasperini può sorridere: Dybala torna in gruppo. Ecco quando può giocare

L'attaccante giallorosso ha smaltito il problema al polpaccio che lo ha costretto a rinunciare alla sfide contro Genoa e Napoli
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Pubblicato il 25.10.2026, 14:05

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Gasperini riabbraccia Dybala. L'ex Juve è tornato ad allenarsi in gruppo dopo avere smaltito il problema al polpaccio che lo aveva costretto a rinunciare alla gara contro il Genoa e alla trasferta di Napoli, dove sabato 24 la Roma ha raccolto 1 punto al termine di una sfida rocambolesca terminata 3-3. L'attaccante '93, assente dalla trasferta di Como dell'11 ottobre, può dunque rispondere all'appello della prossima uscita stagionale che vedrà i giallorossi impegnati contro il Cagliari all'Olimpico: appuntamento martedì 27. A seguire, l'agenda di Gasperini mette in programma la gara esterna contro l'Udinese di sabato 31.

Dybala: i numeri in stagione

Sono 8 le presenze stagionali complessive accumulate da di Dybala prima dello stop, con un bilancio aggiornato che riporta 6 gare di campionato e 2 di Champions per un totale di 631 minuti giocati.

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Nel bilancio di inizio stagione anche 4 assist, di cui 3 nel 4-0 sulla Fiorentina alla prima giornata. Quanto ai numeri complessivi del suo ciclo a Trigoria (iniziato nel luglio 2022), Dybala vanta 148 presenze, 45 gol e 34 assist in tutte le competizioni.

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