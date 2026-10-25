Roma, Gasperini può sorridere: Dybala torna in gruppo. Ecco quando può giocare

Gasperini riabbraccia Dybala. L'ex Juve è tornato ad allenarsi in gruppo dopo avere smaltito il problema al polpaccio che lo aveva costretto a rinunciare alla gara contro il Genoa e alla trasferta di Napoli, dove sabato 24 la Roma ha raccolto 1 punto al termine di una sfida rocambolesca terminata 3-3. L'attaccante '93, assente dalla trasferta di Como dell'11 ottobre, può dunque rispondere all'appello della prossima uscita stagionale che vedrà i giallorossi impegnati contro il Cagliari all'Olimpico: appuntamento martedì 27. A seguire, l'agenda di Gasperini mette in programma la gara esterna contro l'Udinese di sabato 31.