Gasperini ribatte ad Allegri: “Uscita infelice, numeri e testimonianze. Soulé? Dimenticate che...”

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato contro il Cagliari di scena martedì 27 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Il tecnico della Roma ha dichiarato: "Recuperi? L’unico possibile è Dybala , proviamo oggi pomeriggio, magari posso portarlo in panchina, sono fiducioso. Rotazioni? Decido oggi, probabilmente sì. Abbiamo una rosa che può ruotare benissimo". Sulla squalifica di Allegri e sulla sua frase detta ha commentato: "Io non l’ho sentita, ma ci sono i numeri, gol e tutto. Non ho letto un commento a favore di questa constatzione, che è stata infelice. Non devo dire altro".

Le parole di Gasperini

Sono 15 i risultati utili in campionato per la Roma: "Questo miglioramento è continuo e deve esserlo ancora. Il nostro obiettivo è quello di migliorarci, non c'è mai un limite. Abbiamo raggiunto un modo di stare in campo che è ripetuto nel tempo e ci dà i risultati, su questo continuiamo ad affrontare le gare in questo modo. C'è una crescita sicuramente di tutta la rosa, anche individuale di molti giocatori. Soprattutto c'è un ambiente che ci spinge ad essere coraggiosi, propositivi, ad affrontare tutte le partite, anche le più difficili, con la fiducia di fare bene la nostra parte". Su Soulé ha aggiunto: "Purtroppo Soulé ha avuto un momento di fermo per pubalgia, ma è ripartito da dove aveva lasciato. La partita dell’altra sera è stata straordinaria. Ha 23 anni, a volte lo si dimentica, ha margini di maturità e quello che sta facendo quest’anno, in più ruoli, sta acquisendo fiducia e sicurezza di gioco. Perde molti meno palloni, ci sono altre cose che può migliorare. Lavora bene, è stato chiamato dall’Argentina, un altro bel segnale".